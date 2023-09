Andreea Răducan a rupt tăcerea în cazul Simonei Halep. Comparație cu ce s-a întâmplat în cazul ei de doping

Fosta campioană olimpică şi mondială Andreea Răducan, care a trecut printr-un caz de dopaj la JO 2000 după ce a fost tratată cu Nurofen de medicul lotului naţional de gimnastică al României, a declarat, miercuri, că indiferent de sentinţa definitivă în cazul jucătoarei Simona Halep, depistată pozitiv la roxadustat, nimeni nu îi va lua acesteia performanţele realizate pe terenul de tenis.

"Simona este o sportivă excepţională şi punct. Ea a făcut cinste acestei ţări prin rezultatele pe care le-a obţinut la un nivel destul de înalt, chiar dacă verdictul rămâne acelaşi. Indiferent de sentinţa definitivă nimeni nu îi va lua performanţele obţinute, nici talentul pe care îl are. Situaţia complicată este legată de faptul că această penalizare vine pentru ea într-un moment delicat... în sensul că va fi destul de dificil să aştepte până trece perioada de suspendare pentru a putea reveni în arena competiţională. Nu am avut o discuţie cu Simona pentru a vă mărturisi exact ceea ce simte, dar îmi imaginez că e destul de complicat să îţi găseşti cuvintele pentru a descrie perioada pe care o traversează ea acum", a spus fosta gimnastă, prezentă la evenimentul de lansare a Săptămânii Europene a Sportului.

Andreea Răducan speră ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să reducă suspendarea de 4 ani primită în primă instanţă de Simona Halep.

"Situaţia Simonei este delicată, fără doar şi poate, aşa s-a întâmplat şi în cazul meu. Orice eveniment de genul acesta care te scoate din cursul firesc de a face performanţă în sport este extrem de neplăcut. Toţi suntem alături acum de ea. Simona are situaţia ei, este diferită de a mea. Spre deosebire de situaţia mea, sper ca la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care nu este chiar stat în stat cum a fost Comitetul Olimpic Internaţional în cazul meu, să aibă o şansă în plus. Aşa că din partea noastră ea are toată susţinere şi încrederea. Nu cred că cineva pune la îndoială talentul, bunăvoinţa, implicarea şi corectitudinea cu care ea a practicat tenis la un nivel foarte înalt până acum", a precizat ea.

Ads

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, a anunţat, marţi, Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA).

ITIA a precizat că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Prima încălcare a regulamentului în cazul Simonei Halep (31 ani), dublă campioană de Mare Şlem (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019), este legată de identificarea substanţei interzise roxadustat la US Open în 2022, în urma unui test antidoping în timpul competiţiei, iar a doua este legată de neregularităţile fin paşaportul său biologic (ABP).

Suspendată provizoriu din octombrie 2022, Halep s-a declarat "şocată şi dezamăgită" de sancţiunea de patru ani şi a anunţat că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv şi va urma toate căile legale împotriva companiei care a produs suplimentele alimentare contaminate.