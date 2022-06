Cum și-a cheltuit Andreea Răducan banii câștigați din gimnastică: ”Tot ce am agonisit”

Fosta mare gimnastă Andreea Răducan (38 de ani), multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, a dezvăluit într-un interviu pentru revista Viva ce-a făcut cu sumele de bani câștigate în cariera sa de gimnastă.

”Sunt o tipă destul de calculată și atentă, tocmai pentru că am muncit foarte mult pentru banii pe care i-am câștigat încă de copil. Am reușit să cheltuiesc banii destul de chibzuit. Am considerat că este înțelept, înainte de orice alt lucru pe care aș putea să îl fac, să-mi cumpăr o locuință care să fie a mea și asta am și făcut cu banii pe care i-am câștigat după încheierea activității competiționale. Tot ce am agonisit”, a spus Andreea Răducan.

”Important este să am casa mea, să am o mașină foarte bună cu care să merg în siguranță, nu să epatez, căci nu sunt genul, să pot să merg în locuri în care mi-au plăcut foarte mult, pe care le-am vizitat atunci când eram gimnastă, dar nu am putut să mă bucur îndeajuns de mult de ele și cam asta cred că a fost, nu ceva ieșit din comun”, a completat fosta sportivă.

Andreea Răducan și-a întemeiat o familie și are doi copii: Amira Sophia, care în toamnă împlinește 5 ani, și Andrei Filip, care în luna august va face 3 ani.

Ads