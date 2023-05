Andreea Raicu, agresată într-o relație amoroasă: ”S-a întâmplat o singură dată”. Ce-a spus vedeta despre Tudor Chirilă

Andreea Raicu (45 ani), una dintre cele mai iubite vedete din România, a fost invitaă de Denise Rifai în emisiunea ”40 de întrebări” de la Kanal D, ocazie cu care a făcut mai multe dezvăluiri despre viața sa privată.

Pornind de la o ceartă în public pe care a avut-o cu fostul iubit Tudor Chirilă, Andreea Raicu a fost întrebată dacă a fost vreodată agresată.

„Până să-l cunosc pe Tudor și să-l am invitat la emisiune, la Reuniunea de Clasă, cred că nu am ascultat niciodată Vama Veche. Nu mergeam la petrecerile unde se asculta foarte mult Vama Veche. A început să-mi placă după ce am început să am o relație cu el și am ascultat. Dar, într-adevăr, a fost o relație extrem de tumultoasă. Nu, nu m-a agresat Tudor niciodată”, a spus Andreea.

”Au fost relații tumultoase pentru că, fiind vorba de pasiune, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat o singură dată în așa fel încât nu a trebuit să...adică, nu a mai existat a doua oară”, a completat misterios Andreea Raicu, referindu-se la un alt bărbat din viața sa.

”V-a lovit?” a întrebat Denise Rifai. ”Nu am spus asta”, a eplicat Andreea Raicu, încheind subiectul.