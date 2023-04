Andreea Raicu a mărturisit în Joia Mare de ce nu are copii: "Sper să fiu înțeleasă"

La 45 de ani, Andreea Raicu a avut o viață plină de întâmplări și surprize, cu foarte multe lucruri bune, dar și cu eșecuri și neîmpliniri.

Fosta vedetă de televiziune, acum influencer și om de afaceri, a mărturisit astăzi, într-o postare pe blogul personal, de ce nu e măritată și nu are copii.

„Sper să nu fiu înțeleasă greșit, îmi doresc o relație, îmi doresc un partener, dar nu mai sunt dispusă să mă pierd pe mine ca să nu îl pierd pe celălalt, mai ales acum, când m-am regăsit. Vreau o relație din dorință și nu din nevoie sau gol interior”, a explicat ea, precizând că adesea este întrebată de ce nu este măritată și nu are copii.

„Am o viață frumoasă pentru care am muncit enorm, și nu mă refer aici doar la business. Cred că e prima dată în viața mea când mă simt cu totul echilibrată, liniștită, împăcată, liberă și mă bucur de cine sunt și de ceea ce trăiesc, cu toate momentele bune sau mai puțin bune inerente în viață”, a mai scris ea.

Andreea e totuși dispusă să își schimbe viața. „Ce m-ar face să îmi schimb alegerea? Un om care să aducă un plus de valoare vieții mele, să o facă mai frumoasă decât este deja. ATENȚIE: nu să o facă frumoasă sau să îmi aducă fericirea pe care eu nu mi-o pot da. Un partener, nu un copil pe care trebuie să îl îngrijesc, să îl salvez, să îl fac bine. Mi-a luat mult timp, dar am învățat să nu mă mai pun în pozițiile salvatoare., terapeută, asistentă sau mămică veșnic all accepting, pe care le-am exersat ani la rând”, a precizat Andreea Raicu.

De-a lungul timpului, Andreea Raicu a avut relații cu bărbați celebri, precum Cristi Chivu, Tudor Chirilă, Horia Tecău sau Tudor Vasile.