Andreea Raicu a împlinit ieri 46 de ani pe care i-a serbat alături de câteva prietene dragi, într-o locație din afara țării.

"Love, happiness, new adventures, aliveness, lightness, peace, freedom…. si restul listei ramane în suflet!

Asta vreau să simt în fiecare zi a noul meu an din viață! Recunoscătoare pentru tot ceea ce am, simt și primesc de la oamenii care mă fac să mă simt iubită și de la viața!", a postat Andreea Raicu pe instagram.

Îndrăgita vedetă n-a ascuns niciodată că printre prioritățile ei nu se numără căsătoria, simțindu-se un spirit liber, prea puțin dispusă să apeleze la compromisuri în viața ei.

Andreea a avut prieteni celebri, de la Cristi Chivu la Tudor Chirilă sau Horia Tecău, însă cu niciunul dintre ei nu s-a legat ceva de neclintit.

În viața ei a existat însă și un personaj care a făcut-o praf, după o scurtă relație. Este vorba despre Frank Collin, fost luptător în Legiunea Străină și soț al Mariei Marinescu, care a avut o poziție grosolană la adresa ei.

S-a întâmplat în 2014 și totul a plecat de la declaraţiile făcute de Andreea într-un cotidian de la noi. Se pare că prezentatoarea tv a ironizat-o pe Maria Marinescu mărturisind că nu şi-ar fi dorit să fie în locul ei. Mai mult, Raicu a susţinut că i-ar fi refuzat lui Frank cererea în căsătorie.

Frank, care era la închisoare, nu a lăsat lucrurile aşa şi a postat pe contul personal de Facebook un mesaj destinat frumoasei brunete.

"La vremea respectivă, mă plimbam dintr-o ţară în alta, bucurându-mă de viaţă 100%. Căsătoria era totalmente înafara planurilor mele. Această scurtă relaţie sau aventură pe care am avut-o cu tine nu a fost una serioasă. A avut loc acum 10 ani şi în fiecare noapte ieşeam în oraş şi mă întorceam acasă cu altcineva. Nu vreau să fiu rău, dar ai aproape 40 de ani, eşti nemăritată, nu ai copii şi asta spune totul despre felul tău de a fi. Am dreptate? Ceea ce însă îmi amintesc cu precizie este că, după scurta noastră aventură, aveai deja o relaţie cu altcineva şi, cum nu erai mulţumită de el, continuai să vii la mine să te satisfac", a scris Colin, acum nouă ani.

Bărbatul a avut cuvinte de laudă doar pentru Maria Marinescu. "Singura persoană care s-a aflat în inima mea este mama fiului meu. E o femeie splendidă, inteligentă şi mi-a dat un copil minunat, o femeie care a avut parte de mai mult decât a avut vreodată şi mai mult decât vei avea tu (Andreea Raicu) vreodată", a mai scris atunci Frank Colin.

Andreea Raicu i-a dat o replică elegantă celui care a pus-o la zid, spunând: "Nu am dat niciun interviu sau vreo declarație și nu am făcut niciun comentariu legat de viețile altor oameni. Nu mă interesează ce fac alții, pentru că eu cred cu tărie că fiecare alege cum să își trăiască viața. În plus, în acest caz, omul care s-a considerat lezat de o inchipuită poziție a mea, se află într-o situație grea, care probabil l-a făcut să nu vada lucrurile corect"

