Andreea Raicu, imagini spectaculoase pe plajă! De ce a fost deosebită ultima ei vacanță FOTO

Andreea Raicu, una dinte cele mai îndrăgite vedete autohtone, a bifat o nouă vacanță, alegând ca destinație insula Corfu, din Grecia.

Spre deosebire de celelalte vacanțe în care a fost anul acesta, Raicu a mărurisit că nu a lucrat deloc în acest sejur.

"Sunt vacante în care îmi place să stau, pur și simplu, fără să fac nimic, doar să mă odihnesc, să nu am niciun plan. Acesta este modul în care îmi încarc bateriile. Așa a fost și această perioadă. Am stat la plajă, am dormit, am citit, am făcut sport, am meditat și am mâncat sănătos și gustoas.

Nu, ultima parte nu a fost o corvoadă, pentru ca de când am citit "Revoluția glucozei", mi-a devenit mai ușor să nu ciugulesc (ceea ce uneori mi se pare dificil). Cu o salată înainte de fiecare masă, totul se schimbă. Ar trebui să încerci.

Și, cel mai important, nu am lucrat DELOC! Aveam nevoie de asta. Sunt curioasă cât îți ia ție să te deconectezi și să stai pur și simplu fără să faci nimic", a explicat ea ]ntr-o postare ]n care le-a ar[tat fanilor imagini spectaculoase de la plajă.