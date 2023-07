Vacanță distrusă în plină noapte pentru Andreea Raicu, de ziua ei: ”Nu s-a terminat așa cum îmi doream”

Cunoscuta vedetă de televiziune Andreea Raicu a împlinit 46 de ani la 18 iulie, ocazie cu care a plecat câteva zile într-o scurtă vacanță, în Italia.

La întoarcere, miercuri seară, Andreea Raicu s-a confruntat și ea cu desele probleme pricinuite turiștilor de compania WizzAir.

„Este ora 4.10 în Italia. La ora aceasta ar fi trebuit să fiu acasă să dorm după o călătorie frumoasă în Italia de ziua mea. Această călătorie nu s-a terminat așa cum îmi doream, ci într-un mod surprinzător, dar nu plăcut.

Avionul a avut inițial întârziere o oră, apoi două ore și după încă două ore și jumătate. A venit autobuzul, ne-a luat să mergem către avion. Când am ajuns la avion am fost întorși la aeroport, din nou. Am așteptat iar, ni s-au dat bagajele înapoi.

Ni s-a spus că se găsește o soluție, nu s-a găsit nicio soluție. Am căutat foarte multe zboruri pentru a pleca, nu am reușit. Nu erau zboruri”, a spus fosta prezentatoare tv pe Instagram.

În cele din urmă, Andreea Raicu s-a întors joi seară în România: ”18 ore de la Milano la București când ai zbor WizzAir”, a subliniat ea.

Ads