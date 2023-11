Nepoata lui Mircea Sandu și-a înmormântat doi logodnici și a fost înșelată de soț: ”După o viață atât de tristă...”

Andreea, nepoata lui Mircea Sandu, fostul fotbalist și președinte al Federației, a divorțat în acest an de soțul care a înșelat-o. În plus, tânăra are în spate o poveste tristă, legată de doi foști logodnici care au decedat.

Andreea a fost căsătorită cu interpretul de muzică populară Viorel Bogățeanu, iar înainte a fost implicată în două relații încheiate tragic, chiar înainte de nuntă.

”După o viață atât de tristă în care mi-am înmormântat doi logodnici, am avut impresia că Dumnezeu mi-a adus în viață omul acela care să mă merite și să mă iubească pentru ce sunt eu ca persoană. Din păcate, după șapte ani de căsnicie, o căsnicie fericită pot spune, fostul meu soț a decis să renunțe la iubirea noastră și să aleagă alt drum alături de doamna sufletului lui.

Motivele au fost multiple, le-am aflat și eu ulterior, în ciuda faptului că am încercat mereu să comunic cu el, să mă asigur că totul merge bine între noi. Unul dintre motive a fost cel financiar, se pare. Își dorea foarte mult o casă a lui, iar eu nu am fost în stare să-i ofer acest lucru.

N-am crezut vreodată că vom ajunge la despărțire. Știi cum e, când vezi că totul e ok, că suntem fericiți împreună, că nimic nu ne împiedică să ne ducem planurile la capăt, că suntem o familie în adevăratul sens, și dintr-o dată să afli că de fapt nu ești singura femeie din viața soțului, e destul de șocant. Dar, a trecut, acum sunt din ce în ce mai bine și mă bucur că sunt sănătoasă, asta este cel mai important”, a spus Andreea Sandu, conform Fanatik.

Ads

„După o relație de 5 ani, am decis să mă căsătoresc… însă, înainte cu 4 luni de eveniment, prietenul meu a decedat la 34 de ani, a făcut stop cardiac. Eram în Barcelona, într-un infotrip, cu o colegă, trebuia să stau 10 zile. Însă a două zi am căpătat un virus și a trebuit să-mi modific returul. Am ajuns acasă și seara am aflat că prietenul meu a murit. Iar asta nu e tot„, mărturisea Andreea Lege.

„După a două relație, de 7 ani, ne pregăteam de nuntă și înainte cu 2 luni de eveniment iubitul a decedat, a făcut stop cardiac, având 27 de ani la momentul respectiv. Decesul a survenit chiar lângă mine, în dormitor, în brațele tatălui meu, care încerca din răsputeri să-l readucă la viață, fără rezultat însă”, a povestit în trecut nepoata lui Mircea Sandu, pentru click.ro.

Ads