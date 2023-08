Andrei Baciu a fost numit în funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Decizia premierului Marcel Ciolacu a fost publicată joi, 17 august, în Monitorul Oficial. Printr-o altă decizie a premierului, Baciu a fost eliberat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

Mesajul lui Andrei Baciu

Într-un mesaj postat pe Facebook, fostul coordonator al campaniei de vaccinare anti-Covid, a transmis că ”avem nevoie de o societate în care sănătatea nu e doar o prioritate, ci o realitate împlinită.”

”După mai bine de 3 ani şi jumătate în inima Ministerului Sănătăţii ca secretar de stat şi o implicare de un an şi jumătate în conducerea CNCAV, am ales să păşesc pe un nou drum. Toată această perioadă care a fost dominată de un eveniment pe care (sper să) nu-l întâlneşti decât o dată în viaţă, o pandemie care a afectat întreaga planetă, mi-a oferit o experienţă inestimabilă. Din care am învăţat enorm. Atât profesional, ca medic, cât şi la nivel uman, personal. Toată această experienţă mă face încrezător că voi putea face lucruri bune pentru pacienţii din România şi din postura de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, a scris Andrei Baciu.

El le-a mulțumit colegilor din PNL pentru susținere și profesioniştilor din domeniul sănătăţii care se luptă pentru a face şi din sistemul să fie unul ”ca afară”

”Îi mulţumesc preşedintelui Partidului Naţional Liberal, Nicolae Ionel Ciucă, şi colegilor mei liberali pentru susţinerea şi încrederea acordată în această nouă postură. Cu un sentiment de sinceră recunoştinţă, doresc să mulţumesc tuturor celor cu care am colaborat. Fie din postura de simpli cetăţeni, de echipe, organizaţii sau instituţii cu care am lucrat în vremuri deloc simple şi am făcut #echipă în momente de mare dificultate. În primul rând, le mulţumesc organizaţiilor de pacienţi, medicilor, asistenţilor, tuturor profesioniştilor din domeniul sănătăţii. Devotamentul cu care toţi aceştia se luptă zi de zi pentru a face şi din sistemul de sănătate din România, unul ”ca afară” trebuie cu adevărat apreciat. Sigur că lucrurile nu funcţionează întotdeauna aşa cum ar trebui, însă important este să fim consecvenţi în a construi şi în România un sistem de sănătate modern, parte a unei societăţi moderne”, mai afirmă Baciu.

Fostul secretar de stat precizează că a colaborat excelent cu foarte mulţi oameni din instituţiile statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu mediul privat, dar şi cu organizaţii şi instituţii internaţional şi ”un rol special şi dificil l-a avut şi mass-media.

”Efortul jurnaliştilor a fost unul semnificativ în timpul pandemiei doar dacă ţinem cont de avalanşa de informaţii false cu care am fost bombardaţi- cu siguranţă nu a fost uşor să cearnă între adevărat şi fals. Mărturisesc că privesc cu încredere spre viitor. Avem nevoie de o societate în care sănătatea nu e doar o prioritate, ci o realitate împlinită. Cred cu tărie că putem crea un mediu mai sănătos, mai uman pentru toţi pacienţii din România”, mai spune Andrei Baciu.