Andrei Burcă crede că suporterii au alte aşteptări de la echipa naţională: "Nimănui nu-i pasă că am fost accidentat sau prin ce am trecut"

Fundaşul Andrei Burcă a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că după obţinerea calificării lumea are alte aşteptări de la echipa naţională de fotbal a României şi a menţionat că jucătorii vor fi judecaţi doar pentru ceea ce vor arăta pe teren la acest Campionat European.

"Ştim că Ucraina este o echipă foarte bună, una valoroasă, dar în acelaşi timp noi ne-am câştigat dreptul de a fi aici şi trebuie să ne ridicăm la nivelul acestui European. Noi trebuie să demonstrăm aici lucrurile bune pe care le-am făcut în calificări. Ne-am calificat, am terminat neînvinşi grupa, dar din acest moment lumea are alte aşteptări şi ne va judeca pentru ceea ce arătăm pe teren. Trebuie să ieşim cu capul sus de pe teren, să nu avem regrete, să fim o familie şi să ne dăm viaţa pe teren, pentru că la final, chiar dacă rezultatul nu va fi cel pe care ni-l dorim, dacă adversarii sunt mai buni ca noi, trebuie să fim conştienţi că am dat totul pe teren", a spus el.

"Este cea mai importantă experienţă din viaţa noastră. Merităm să fim aici, deoarece am muncit pentru această calificare, însă suntem conştienţi că doar azi şi mâine contează, vom fi judecaţi doar pentru ce se va întâmpla în meciul cu Ucraina, cu Belgia şi cu Slovacia. De asta trebuie să uităm ce s-a întâmplat în calificări, nu-i mai pasă nimănui. Am văzut la amicale ce s-a întâmplat pentru că nu am obţinut rezultatele pe care lumea şi le-a dorit. Am fost judecaţi pe bună dreptate, dar ştim ce avem de făcut pentru a face o figură frumoasă la European", a adăugat Burcă.

Revenit după o accidentare, fundaşul susţine că este apt 100% pentru a evolua în primul meci de la EURO.

"Selecţionerul dacă are nevoie de mine ştie că sunt pregătit să intru. Am stabilit asta cu stafful medical, cu preparatorii, să fiu apt 100% la ora primului joc. Nimănui nu-i pasă că am fost accidentat sau prin ce am trecut, lumea mă va judeca pentru cum voi evolua. Şi asta se va întâmpla şi cu colegii mei", a explicat el.

"Îmi doresc foarte mult să avem şi acum cea mai bună apărare, dar, în acelaşi timp, adversarii sunt foarte valoroşi... aici este elita. Noi încercăm să avem cea mai bună apărare, cel mai bun atac, însă cel mai important e ca la final să ştim că am dat 100%, că nu a mai rămas nimic în noi. Doar aşa vom câştiga aprecierea suporterilor", a mai afirmat fotbalistul.

Andrei Burcă a avut şi un mesaj pentru suporterii echipei naţionale a României înaintea debutului la EURO 2024: "Le transmit să fie alături de noi şi să se bucure de această experienţă, pentru că a trecut mult timp de la ultimul turneu final. Iar noi din tot sufletul ne dorim să le oferim cea mai bună experienţă posibilă. Să fie siguri că noi vom face totul să ne depăşim condiţia. Sunt sigur că la Munchen vom vedea iar acea mulţime galbenă care va fi al doisprezecelea jucător pentru noi".

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

