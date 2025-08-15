Economist, mesaj dur la adresa „dacilor liberi”: „Mergi la Parascheva Teodosie și cegeu să îți dea de mâncare, putoare”

Economist, mesaj dur la adresa „dacilor liberi": „Mergi la Parascheva Teodosie și cegeu să îți dea de mâncare, putoare"
Andrei Caramitru a lansat un atac dur la adresa mesajelor lansate de persoane care nu muncesc împotriva sectorului privat, a UE și a multinaționalelor. Economistul susține că aceștia ar trebui lăsați să se descurce fără ajutor venit din banii privaților, pentru că sistemul nu se mai poate susține în actualele condiții. Criticii sunt numiți derogator „dacii liberi”, deoarece foarte mulți dintre ei sunt prinși de curentul dacopat și de politicienii care îl promovează.

„Tot sistemul pleznește pentru ca nu exista tara dezvoltata in care doar 5 milioane de oameni muncesc in privat și plătesc taxe să țină in spate 14 milioane de pensionari, bugetari, asistati sociali, stâlpi de birt alcoolizați, bombardieri și valori. Asa ceva nu are cum sa funcționeze.

Cum e posibil ca angajatorii să prefere - mai toti - să plătească mai degrabă un nepalez pe care nu îl cunosc și care nu vorbește limba - și în plus avionul, comisionul firmei care îl aduce, casa și masa - per total dublu față de un dac liber? Asta spune totul despre dacul liber și “valoarea” pe care o are. Zero!”, scrie Caramitru într-o postare pe Facebook.

Economistul, care se declară sătul de situația actuală, susține că persoanele care nu muncesc, ar trebui să facă foamea, nu să fie susținute din ajutoare sociale.

„Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă cal glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE, multinaționale și tot tacâmul. Să se descurce. În 30 de zile ar mânca râme și șobolani. Poate ca e mai bine așa. Ca eu sincer m-am săturat de tot rahatul ăsta pana peste cap. Nu muncești - zaci - fă ba foamea aia cruntă cumplită. Să te ajute familia ta nu noi. Mergi la Parascheva Teodosie și cegeu să îți dea de mâncare, putoare”, încheie Caramitru postarea.

În comentariile la postare, Caramitru a revenit susținând cî nu mai are empatie pentru oamenii care nu muncesc.

„Să se salveze prin muncă și seriozitate. Nu vor - atunci să nu fie salvați zic”, a spus acesta adăugând că știe mulți antreprenori care aleg să angajeze imigranți serioși în locul „dacilor liberi”.

„Banii din diaspora vor fi neutralizați de cei trimiși de asiaticii acasă”

Aceasta este a doua luare de poziție în acest sens din ultimele zile, după ce joi, Caramitru scria că pentru diaspora nu mai e atât de avantajos să muncească în străinătate la munca de jos.

Economistul a invocat datele statistice privind banii trimiși de românii din străinătate în țară și remiterile muncitorilor străini din România către țările natale, publicate de BNR.

„Ohoho ce interesant. Vorbim despre migrație și diaspora cu cifre! (...)Bani care intră - cam 1.5-2 miliarde de euro pe trimestru. Bani care ies - cam 0.4 miliarde. dar - noi avem diaspora de 5 milioane, în schimb avem emigranți doar vreo 150.000. Deci - per capita - trimit muuuult mai mulți bani nepalezii și asiaticii acasă decât dacii liberi din diaspora. Nu știu - dar poate rămân mai mulți bani în buzunar în RO decât dacă ești în vest cu munca de jo???? ”, a scris Caramitru.

„Mare parte din banii care intră în România din diaspora vine de fapt din Germania și Anglia (aproape 75%). Din Italia și Spania (deși sunt ffff mulți acolo) nu intră mare lucru - vin la fel de mulți bani din diaspora din SUA (care e minusculă) ca din diaspora din Spania (care e huge). Explicație posibilă (văzând și rezultatul votului acolo) e ca diaspora noastră din Italia și Spania nu are bani nici până vis-a-vis. Ca fac foamea. Pe cifre - pare clar ca nepalezii de la noi o duc mai bine decât ei, în medie”, scrie acesta..

Caramitru susține că, inevitabil, va crește numărul de emigranți în România „în timp banii care vin din diaspora vor fi neutralizați de banii trimiși de asiaticii noștri acasă la ei”.

„Concluzia - dacă muncești serios ca nepalez în România îți rămân în buzunar mult mai mulți bani decât dacă ești badanta sau șantierist în Italia și Spania”, a afirmat economistul.

