Cunoscut analist economic: ”Lumea nu înțelege asta cu prețurile și cu salariile și cu nivelul de viață”

Andrei Caramitru, fiul regretatului Ion Caramitru, cunoscut analist economic mai ales în spațiul online, a avut o postare pe Facebook prin care a încercat să explice legătura dintre prețuri, salarii și nivelul de viață al cetățenilor.

”Prețurile la servicii și construcții sunt legate direct de salariul mediu din țara in care trăiești. Dacă salariul mediu e dublu - și prețurile astea vor fi duble”, și-a început Caramitru textul care poate fi citit integral mai jos.

”Asta e tot și nu e foarte greu de înțeles . Ideea e simplă - dacă câștigi sub medie în orice țară vei trăi prost. Asta e, ghinion”, a completat acesta.

”Media în România e de 1000 de EUR pe lună net, oficial, de fapt e mai mult (că multe din sume nu sunt contabilizate - de ex. plata de salariu gri in plic, bacșișuri, veniturile electricienilor care nu dau bon fiscal etc).

Dacă nu reușești să faci banii ăștia la tine acasa - sigur vei câștiga mult sub medie în străinătate (mai ești și român imigrant ce naiba). Așa că - vorba aia e veche - nu merg câinii cu covrigii în coadă”, a încheiat Andrei Caramitru.