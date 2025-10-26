Andrei Caramitru, atac direct la Anca Alexandrescu: „Dacă va candida, o să mă delectez să spun tot ce știu despre dânsa. Așa personaje nu au ce căuta nicăieri”

Andrei Caramitru a lansat duminică, 26 octombrie, un nou mesaj pe rețelele sociale, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei din luna decembrie. Acesta a amenințat că va face dezvăluiri despre jurnalista Anca Alexandrescu, care și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de primar general al Bucureștiului și a prezentat propria sa analiză asupra strategiilor partidelor politice implicate în cursa electorală.

Analiza jocurilor politice pentru București

În postarea sa, Andrei Caramitru detaliază o analiză a posibilelor efecte politice ale rezultatului alegerilor locale din Capitală, susținând că scrutinul pentru Primăria Generală ar putea reconfigura echilibrul intern atât în PSD, cât și în PNL.

„Calculele politice din spatele alegerilor din București sunt cam așa:

Dacă câștigă Băluță - se creează un pol de putere nou în PSD în jurul lui. E posibil să devină în ceva timp noul șef al PSD (dacă câștigă) și să fie o contrapondere la baronii locali de stepă de tip Stănescu. Ar muta PSD spre urbanul mare și mai departe de suveranism de baltă.

Dacă câștigă Ciucu - îl consolidează pe Bolojan în defavoarea aripii USL din interiorul PSD. Și ar fi o punte pentru un pol de dreapta PNL/Bolojan/Ciucu - USR (Ciucu e considerat un fel de userist în interiorul PNL) - nu neapărat rău, dar ar putea duce la o rupere a PSD de acest pol și la o colaborare PSD-AUR, în contrareacție.

Deci oricare din cei doi ar da mult peste cap dinamica din interiorul PSD și PNL și dinamica dintre partide.

Aici intră în scenă Drulă. Soluția politică e așa:

- lui ND îi convine pentru că nu vrea să se consolideze un pol Bolojan/Ciucu care poate genera un rival important la președinție în 4 ani și jumătate. Și nici nu vrea să fie haos în PSD (el se înțelege extrem de bine cu Grindeanu). Plus ca a avut conflicte ca primar non stop cu primarii de sector, inclusiv cu Băluță și cu Ciucu, ce vorbim.

- Pentru aripa USL - ar fi iarăși ok pentru că ar putea impune ca Stelian Bujduveanu să rămână viceprimar pe teme cheie.

- problema e că ceilalți 2 candidați sunt puternici (primari de sector cu rezultate f bune, cunoscuți în București); Drulă are problema notorietății mai scăzute și lipsei de prezență pe temele locale în ultimii ani + electoral când era președintele USR, USR s-a prăbușit ca număr de voturi, deci nu știu ce tracțiune are dacă oamenii îl plac / îl votează.

Eu nu știu cu cine voi vota deocamdată (mie îmi pasă la nivel fundamental să se facă chestii în oraș să fie frumos ca stau aici, jocurile astea mă lasă rece doar le observ clinic).

Dacă vrem să vedem partea pozitivă - toți cei 3 sunt oameni cu studii pe bune și smart, care au făcut chestii, din generație mai tânără nu comunistoida. Și nu sunt ideologici, nu sunt blocați mental în obsesii absurde sau în populisme. Oricare din cei 3 dacă câștigă o să țin pumnii să aibă succes”, a scris Caramitru pe Facebook.

Atac la adresa Ancăi Alexandrescu

În finalul mesajului, Caramitru a sugerat că ar putea face publice informații compromițătoare despre candidata Anca Alexandrescu, fost consilier guvernamental și realizator TV, afirmând că „astfel de personaje nu au ce căuta nicăieri decât în stabilimente de anumite tipuri”.

„Cheia e să nu iasă Ancutza aur planorama nebunie dar nu cred, aici nu suntem prostălai în București. În rest - fiecare să voteze cu mintea lui și cu gândirea lui, e ok.

Doar o recomandare. Știu că mai toți aici pe pagină sunt anti PSD, deci nu vor vota probabil cu PSD - atunci strategia logică e sa votați cu cel dintre cei 2 care are cele mai bune șanse sa câștige, sa nu va irosiți votul.

PS: o văd pe Ana Ciceală pe FB făcându-și sărmana în stradă campanie. Și după câteva ore are 30 de like-uri. Câteodată trebuie să știi când să te oprești și să îți redefinești nivelul de ambiție.

PSS: Ancutza, dacă candidează, o să mă delectez să spun pe aici tot ce știu despre dânsa. Așa personaje nu au ce căuta nicăieri decât în stabilimente de anumite tipuri, atât”, a mai scris Andrei Caramitru.

