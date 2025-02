Andrei Caramitru, audiat de polițiști după o postare pe Facebook. Plângerea ar fi fost făcută de Călin Georgescu

Andrei Caramitru a ajuns marți, 25 februarie, la audieri la Inspectoratul de Poliție Ilfov, fiind chemat într-un dosar de instigare publică, în urma unor postări de pe Facebook. Călin Georgescu ar fi depus plângere împotriva lui Caramitru, iar acesta a fost luat de acasă de către poliție.

Ajuns la IPJ Ilfov, Caramitru a declarat pentru Antena 3 CNN că a fost invitat să ajute la o lucrare, fără a primi detalii suplimentare sau o citație oficială.

"Mi s-a spus că sunt martor într-o lucrare. Am venit de bunăvoie. Nu știu cu ce are legătură", a spus Caramitru. Potrivit surselor Antena 3 CNN, audierea are legătură cu un comentariu la o postare pe Facebook.

"Mii de pagini Facebook - mii - au fost schimbate sau cumpărate ca să facă propagandă pentru cg. Adică pentru TRĂDARE.

Ce fac serviciile? Se trezesc? Bolojan - acționează. Hai să începem lupta reală și pe bune. Vrem să murim ca țara? Să fim rupți în 3 bucăți? Să nu mai existăm? Să fim trimiși la sighet și canal?????

Aveți lista în comentarii. Bolojan. Sri. Sts. MAI. Ancom. Acționați BRUTAL dacă e nevoie. Hai că se poate. Hai că vom fi bine. Hai pentru țară - pentru SUVERANITATE reală - nu pentru a fi distruși de forțe externe!!!!!!!! ", ar fi postarea care l-a dus pe Caramitru la audieri.

