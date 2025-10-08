Caramitru acuză existența unor vechi rețele pro-ruse care acționează în România. Din acestea ar fi făcut parte și unchiul lui Liviu Dragnea, decorat personal de Putin

Andrei Caramitru vorbește despre influența rusească în România, pe care o leagă de familia fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Într-un mesaj viral, Caramitru susține că unchiul lui Dragnea, generalul Marin Dragnea, ar fi avut legături directe cu regimul sovietic, ar fi condus represiuni împotriva studenților și ar fi fost decorat inclusiv de Vladimir Putin.

"Ați crezut toți ca Livache era un simplu flaușat din Teleorman care prin minune a devenit șef peste România și era cât pe ci să o transforme în Belarus. Ei hai să fim serioși. Povestea e mult mai interesantă

Unchiul lui Livache a fost generalul Marin Dragnea. Povestea lui e halucinantă:

- vine în tinerețe pe tancurile sovietice, în faimosul detașament de tradatori Tudor Vladimirescu

- imediat dupa are o evoluție spectaculoasă in armata RSR. Era un stalinist dedicat și criminal: el a condus represiunea studenților din Timișoara din 1956 (au fost mișcări de solidarizare cu revoltele din Budapesta). După - promovat general, a condus Comitetul Olimpic pe timpul comuniștilor, din rezervă. Era mare mare boss

- după revoluție devine și mai interesant. În ciuda vârstei, Ilici KGB îl avansează de 2 ori, în perioada când gen Militaru era șeful armatei (Militaru fiind șeful rețelei GRU în România, agent direct al Rusiei), și îl decorează cu cele mai mari ordine posibile ale statului român. Și acest trădător devine șeful Asociației Veteranilor", arată Caramitru.

Ads

El amintește și faptul că, în 2015, Vladimir Putin l-a decorat pe Marin Dragnea.

"La primirea decorației Marin Dragnea și-a declarat iubirea față de Rusia, finalizând discursul zicând “Vă aștept! Ah și încă o chestie sinistră. Cand acest trădător a decedat - a beneficiat de elogii din partea MApN ca instituție și a Preafericitului Daniel (plus sigur mulți alții dar îmi e silă să mă mai uit)”, susține Caramitru.

Ads