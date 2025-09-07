Caramitru, după conferința antivaccinistă de la Brașov: „Nu mai știu ce să inventeze să țină lumea în hipnoză isterizată. E ca la secte!”

Autor: Maria Mora
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 13:06
Economistul Andrei Caramitru FOTO Hepta

Economistul Andrei Caramitru a avut o reacție dură în contextul întâlnirii de la Brașov a mai multor medici antivacciniști. Acesta susține că tema anti-medicină a fost scoasă după ce războiul așteptat pe TikTok nu a început pe 3 septembrie și face apel la oprirea „nebuniei în masă”.

„Pe 3 septembrie trebuia să înceapă războiul. Nu a început. Așa că acum trebuia altceva - au scos niște doctori dilăi de nivel mengel ăla știți voi - să zbiere că medicina și știința sunt globaliste trebuie să te tratezi cu apă pură și rugăciuni deh. Globaliștii ne distrug cu medicina! Huo la știință și medicină nu ne mai tratăm!”, scrie Caramitru pe pagina sa.

Acesta amintește și de vizita lui Adrian Năstase în China, care brusc i-a schimbat imaginea acestuia în ochii celor care se luptă cu globalismul.

„Și moșul Năstase pușcăriașul putinist e acum bun. Ne fură, dar nu e globalist, e putinist și cu xi! Deci actorașul huo noi ne luptăm cu siringile și medicamentele”, mai spune acesta.

Caramitru transmite un avertisment către „mușterii isterizați” spunând că situația va avea un final nefericit și face apel la oprirea „nebuniei în masă”.

„Ce ne mai miră. Cretinoizii sunt în extaz. Pământul e plat, noi ne tragem din amunaki daci traci, avem aur monoatomic și ne salvează guru și energiile sfinte dacice ortodoxe din Bucegi, înțelegi? Nu mai știu ce să facă, ce să mai inventeze să țină lumea în hipnoză isterizată. Din păcate, lucrurile astea se termină rău de tot pentru mușterii isterizați. E ca la secte. La început le spune de salvare, le dă de mâncare și îi lasă să facă secți între ei - după, îi sperie cu tot felul de nebunii ca nu cumva să iasă din sectă, și la final crapă toată lumea ca să între în comuniune cu cometele la ordinul lui guru care își pierde și ăla mințile pe parcurs. E o nebunie în masă care trebuie oprită”, încheie Caramitru.

Conferința de la Brașov

Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România au participat sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”.

În loc de știință, pe scenă sunt promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor, potrivit Digi24.

La conferința desfășurată la Brașov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” și ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”. Printre cei care susțin astfel de teorii se numără medici cu funcții în spitale publice. Este cazul unui medic primar de radiologie-imagistică, coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Brașov.

La eveniment participă și Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog și de medicină internă din Iași, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie. De asemenea, apar pe listă și Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în București, un medic de dermatovenerologie din Onești, Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuși, dar și Argentina Tudor, psiholog din Arad.

