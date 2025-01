Andrei Caramitru, despre atacul lui CTP la adresa lui David Popovici: „Ieșiți naibii din iobăgie și frustrare. Fiecare face ce are chef”

Economistul Andrei Caramitru sare și el în apărarea lui David Popovici, după ce a fost criticat aspru de gazetarul Cristian Tudor Popescu pentru că și-a cumpărat o mașină în valoare de 120.000 de euro.

Andrei Caramitru e de părere că fiecare e liber să facă ce vrea și îi îndeamnă pe critici să se ocupe de familiile și problemele lor.

„Înțelege naibii o dată. Fiecare TREBUIE să fie LIBER. Și voi, dar și fiecare dintre noi. Să facă fix ce are chef. Vrea David Popovici să își ia mașina? Nu e treaba voastră DELOC să comentați. Omul a muncit din greu, e fix, dar fix treaba lui ce face.

Vrea unul să fie ghei? Sau să meargă la Parascheva? Sau să asculte manele? E fix, dar fix treaba lor - NU A VOASTRĂ. Vrea unul să fumeze? Altul să își bea mințile? Altul să joace la păcănele? Ce va *** pe voi grija doamne ferește.

Sunteți ca niște babe din sat care comentează stupid pe prispă - ia uite maică cum e îmbrăcată aia! Ia uite la bețivul ăla iar merge la amantă! Ia uite la ăla ce mașină și-a luat!

Ieșiți naibii din iobăgie și frustrare. Fiecare face ce naiba are chef, cât timp nu încalcă legea. Și voi ocupați-vă de familia și problemele voastre. Of of of”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Ads