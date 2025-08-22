Caramitru, lecție privind „istoria reală” a României: „Nu suntem daci care au creat Europa și se plimbau cu nave spațiale conduse telepatic”

Autor: Maria Mora
Vineri, 22 August 2025, ora 11:19
Economistul Andrei Caramitru FOTO captură video YouTube /Digi24HD

Economistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru postările sale controversate, a lansat noi afirmații legate de felul în care este prezentată istoria în special în bulele extremiste online, lucru care duce la dezinformări pe mai multe teme legate de România.

„Mi se pare o rușine să nu spui adevărul oamenilor și să nu învățăm istoria reală. De aia o luăm razna cu povești de tip cegeu. Dacă istoria oficială e fake - atunci orice alt fake e la fel de adevărat deci de ce nu suntem daci care au creat Europa și se plimbau cu nave spațiale conduse telepatic . Și am fost primii creștini (în loc să fie clar ca am fost printre ultimii creștinați) etc etc etc”, scrie Caramitru pe pagina sa de Facebook.

Acesta îndeamnă oamenii să învețe istoria reală, nu minciuni, dând drept exemplu harta Europei în AD 1000.

„Singurele zone fără nici o structură statală erau la noi plus balticii. În rest toți erau organizați. În Kiev se finaliza marea catedrală, la fel primele în vest. Apărea universitatea din Bologna. Lumea islamică era mult peste lumea creștină atunci - de exemplu In Baghdad, biblioteca Bayt-al-Hikma era peste orice in Europa, faceau traduceri din greaca, persana, sanscrita si studiau astronomia, matematica și medicina” mai adagă acesta, care amintește că în acea perioadă pe teritoriul nostru erau pecenegii.

„Noi eram probabil ascunși prin munți și peșteri și ne plimbam cu oile sau eram sclavi sub pecenegi. Dar nu se știe mai nimic. Noi nu existam pe hartă”, adaugă economistul.

Acesta mai scrie că Dobrogea „despre care urla Teodosie era sub imperiul bizantin (și după a fost sub turci)” nu a fost niciodată sub români.

„Când am preluat-o românii erau o micro minoritate, de aia am adus aromâni să o colonizeze ca nu fusese a noastră niciodată. Ever”, scrie Caramitru.

Economistul susține că, în acel moment nici Moscova nu exista, de unde și „frustrarea istorică” a rușilor.

„Ps: nici Moscova nu exista apropo. Deloc. Era o pădure pe acolo și niște noroi atât. De aia au și ăia frustrări istorice maxime”.

