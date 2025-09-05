Un economist educat în Elveția "turbează" că Europa nu înțelege cum Trump îl sabotează pe Putin. Trei măsuri care ruinează Rusia. "Riscă asta ca să îi distrugă pe muscali"

Autor: Maria Popa
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 13:59
1741 citiri
Trump și Putin FOTO: Hepta

Analistul economic Andrei Caramitru vine în apărarea Statelor Unite și le explică celor care nu înțeleg care este de fapt strategia lui Trump contra Rusiei.

Caramitru enumeră trei măsuri pe care le-a luat deja președintele american Donald Trump împotriva președintelui rus Vladimir Putin.

„Mă turbează lipsa de înțelegere TOTALĂ, bezna minții, care există și la noi și în toată Europa. Sunt atât de proști că nu înțeleg să pună 3 informații cap la cap să înțeleagă strategia SUA contra Rusiei.

SUA face 3 lucruri extrem de dure contra lui Putin:

1) sancțiuni pe India pentru că importa petrol rusesc (e de fapt conducta principală de „spălat” petrol - bagă crude rusesc în rafinării și îl vând mai departe ca fiind petrol „curat”. Inclusiv Europei). Asta e huge - SUA riscă să își piardă relația specială cu India, care să meargă cu China - și riscă asta ca să îi distrugă pe muscali.

Ieri Trump a făcut scandal corect către europeni pentru că cumpără de la indieni petrol de fapt rusesc. Slovacia și Ungaria, în special, sunt în rahat.

2) coordonare cu OPEC ca să scadă prețul petrolului la nivel global. Goldman Sachs estimează un preț de 50 la anul, adică sub costul de producție al Rusiei.

3) nave de atac SUA sunt în largul Venezuelei, se vorbește de posibila schimbare de regim acolo. Cheia e că ăia au rezerve uriașe de petrol - și dacă se schimbă regimul și pompează - Rusia poate fi închisă ca furnizor global și destructurată complet”, a scris vineri, 5 septembrie, Andrei Caramitru pe Facebook.

„Lumea nu înțelege!”

„Toate astea sunt mult mai eficiente și dure decât o bombardare directă a Moscovei. Dar lumea nu înțelege, e fascinant!

În schimb - SUA cere Europei să aibă armată măcar minim funcțională și să nu mai dea bani lui Putin. Pentru că da - va fi război ăla mare de tot, dar va fi în Asia - și SUA are nevoie de armată acolo.

În schimb comentariatul de babuinstan de la noi și de prin Europa urlă - amvaiiii - Trump e cu Putin. Nu e civilizat! Nu. E invers. E PE DOS INTELIGENTILOR!!!”, adaugă analistul economic.

