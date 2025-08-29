Caramitru, despre cum Nicușor Dan ar putea face un „trick” marca Iohannis. „Nu m-ar mira să avem un CG light sub acoperire. Doamne ajută să nu am dreptate, dar...!”

Economistul Andrei Caramitru susține că reacția publică arată că președintele Nicușor Dan și-a ratat complet primele 100 de zile de mandat, după modul în care publicul îl percepe acum și criticile tot mai dese care apar în spațiul public.

„Aud în jur și citesc aici despre dezamăgirea oamenilor care l-au votat pe ND. Criticile sunt așa:

- lipsa de susținere publică a lui Bolo / a reformelor (ba din contră, mai degrabă critica indirect)

- nume care se învârt pentru șefia serviciilor, care sunt șocante

- lipsa de reacție pe probleme grave de acum: justiția, grevele care vor veni, fracturile din societate

- poziționări mai degrabă publice spre zona auristă (blocarea legii anti legionari, laude față de un ONG legionar)

- nu are în continuare numiți consilieri și oameni-cheie - mai degrabă a preluat oamenii lui kwi

- comunicare zero, mai degrabă vacanțe. Fără conferințe de presă deja de prea mult timp”, scrie Caramitru.

Acesta adaugă că reacțiile din partea celor care l-au votat arată că președintele a ratat momentul-cheie de poziționare și definire a mandatului și a puterii, respectiv primele 100 de zile. Sigurele lucruri pozitive pe care economistul le vede în mandatul președintelui sunt declarațiile pro Ucraina și pro Republica Moldova. „Aici e ok și e important”, a zis Caramitru.

Economistul declară că nu este surprins de atitudinea lui Nicușor Dan și amintește că a spus „ce avem de ales” înainte de alegerile prezidențiale, dând exemple din mandatul lui Nicușor Dan la primăria Capitalei.

„Pe mine nu mă miră absolut deloc. Păi ce să mă mire. V-am zis de dinainte de alegeri ce fel de personaj avem de ales:

- La pmb nu a reușit să își facă nici o echipă în 4 ani jumătate și numirile cheie (arhitect șef și city manager) au fost niște neica nimeni fără CV și ai chiu, din zona extremist ortodoxistă, dezastru. A adus 1-2 oameni pe parcurs care au plecat rapid singuri, că nici nu îi bagă în seamă și nu i-a ajutat cu nimic

- La pmb nu exista comunicare nici măcar cu primarii de sector care se disperau, nu dădeau de el cu lunile

- Tot la pmb - zeci de cazuri în care nu lua nici o decizie cu lunile, cu anii, deși îl obliga legea. Și nu explica nimic, zero. Și, în general, în afară de țevi și blocare de hârtii, nimic ca rezultate

- Încăpățânare extremă și zero coordonare, aliniere cu nimeni

- Legături și trecut foarte sulfuros: vârf de lance la Pungesti contra Chevron (lângă popi pro ruși extremiști și rețele rusești din Bulgaria), Matei Păun, crez legionar publicat și semnat de el în Dilema acum vreo 10-15 ani, prietenie și colaborare cu Simion în trecut, susținerea CPF.

Așa că eu nu știu amvai de ce sunteți dezamăgiți și șocați. Asta e omul și așa va fi de acum încolo. E și încăpățânat și nu se schimbă de nici un fel”, scrie Caramitru.

Acesta susține că speră că alegerea lui Nicușor Dan să nu ne ducă totuși într-o situație similară cu cea din mandatele lui Klaus Iohannis.

„Eu tot ce sper să nu facă un kwi trick atât - să fie votat ca să scăpăm de suveraniști și să îi aducă pe ușa din dos la putere fix ca kwi cu pesedeul. Dar nu m-ar mira absolut deloc. Nu m-ar mira la fel cum kwi a fost PSD-ist sub acoperire să avem un cegeu light sub acoperire.”

Andrei Caramitru amintește de vizita Ursulei Von der Leyen, care se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, dar și cu premierul Ilie Bolojan. „Îl cheamă și pe Bolo, ca nu are încredere în ND? Că așa pare să fie mesajul”, scrie Caramitru.

„ PS: nici nu vă imaginați ce îmi doresc să nu am dreptate și de fapt să facă treaba bună. Doamne ajută să nu am dreptate, dar …”

