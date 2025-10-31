Andrei Caramitru, mesaj tăios pentru politicienii care o acuză pe Oana Gheorghiu că avea salariu mare la ONG: "Impactul lor pozitiv e imens în timp ce cretinii ticăloși fură direct din banii statului"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 20:05
341 citiri
Andrei Caramitru, mesaj tăios pentru politicienii care o acuză pe Oana Gheorghiu că avea salariu mare la ONG: "Impactul lor pozitiv e imens în timp ce cretinii ticăloși fură direct din banii statului"
Analistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul economic Andrei Caramitru, fost consilier al președintelui USR, le transmite un mesaj ironic politicienilor care o critică pe Oana Gheorghiu pe motiv că avea un salariu de 20.000 de lei în calitate de angajată a unui ONG.

"Terminați cu atacurile pe "Dăruiți viața". Acuma mai nou e nasol că oamenii de acolo își iau salarii (din donații private, atenție). Trebuiau să lucreze pe gratis, pe foame, deși impactul lor pozitiv e imens - în timp ce cretinii ticăloși fură direct din banii statului. Deci oamenii din privat și ONG-uri trebuie să facă foamea, doar ei să facă bani din furt", scrie Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook vineri, 31 octombrie 2025.

Principalele nemulțumiri față de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier au venit din partea politicienilor PSD, inclusiv a lui Sorin Grindeanu, președintele partidului și al Camerei Deputaților. Liderii PSD au acuzat o postare critică, de acum câteva luni, a Oanei Gheorghiu la adresa președintelui Donald Trump, precum și faptul că Oana Gheorghiu, în timp ce lucra la ONG-ul "Dăruiește viața", era angajată cu un salariu de circa 20.000 de lei pe lună.

În completarea mesajului său privitor la Oana Gheorghiu, Andrei Caramitru le face politicienilor corupți și o dezvăluire legată de activitatea în mediul privat:

"Noi facem mai mulți bani în privat cinstit decât voi."

Controversă pe tema salariului Oanei Gheorghiu, pe când era angajata unui ONG: 20.000 de lei pe lună. „Caritate pe bani”, susține un senator PSD
Controversă pe tema salariului Oanei Gheorghiu, pe când era angajata unui ONG: 20.000 de lei pe lună. „Caritate pe bani”, susține un senator PSD
Politicienii din coaliția de guvernare continuă să comenteze situația Oanei Gheorghiu, numită vicepremier, iar PSD susține, în acest context, că aceasta a făcut „caritate pe bani”,...
Lia Olguța Vasilescu, după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Noi, mulţi din primarii PSD, chiar am construit spitale”
Lia Olguța Vasilescu, după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Noi, mulţi din primarii PSD, chiar am construit spitale”
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, 30 octombrie, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a...
#Andrei Caramitru, #Oana Gheorghiu, #salariu, #ONG, #daruieste viata, #Daruieste viata donatii, #PSD, #oana gheorghiu propunere vicepremier , #guvern
