Andrei Caramitru, mesaj tăios pentru politicienii care o acuză pe Oana Gheorghiu că avea salariu mare la ONG: "Impactul lor pozitiv e imens în timp ce cretinii ticăloși fură direct din banii statului"

Analistul economic Andrei Caramitru, fost consilier al președintelui USR, le transmite un mesaj ironic politicienilor care o critică pe Oana Gheorghiu pe motiv că avea un salariu de 20.000 de lei în calitate de angajată a unui ONG.

"Terminați cu atacurile pe "Dăruiți viața". Acuma mai nou e nasol că oamenii de acolo își iau salarii (din donații private, atenție). Trebuiau să lucreze pe gratis, pe foame, deși impactul lor pozitiv e imens - în timp ce cretinii ticăloși fură direct din banii statului. Deci oamenii din privat și ONG-uri trebuie să facă foamea, doar ei să facă bani din furt", scrie Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook vineri, 31 octombrie 2025.

Principalele nemulțumiri față de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier au venit din partea politicienilor PSD, inclusiv a lui Sorin Grindeanu, președintele partidului și al Camerei Deputaților. Liderii PSD au acuzat o postare critică, de acum câteva luni, a Oanei Gheorghiu la adresa președintelui Donald Trump, precum și faptul că Oana Gheorghiu, în timp ce lucra la ONG-ul "Dăruiește viața", era angajată cu un salariu de circa 20.000 de lei pe lună.

În completarea mesajului său privitor la Oana Gheorghiu, Andrei Caramitru le face politicienilor corupți și o dezvăluire legată de activitatea în mediul privat:

"Noi facem mai mulți bani în privat cinstit decât voi."

