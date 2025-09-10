Andrei Caramitru cere acțiuni decisive după doborârea unor drone rusești în Polonia. „Podul Kerch e ținta clară, plus ce e în Crimeea. Posibil și Transnistria” FOTO

Analistul economic Andrei Caramitru spune miercuri, 10 septembrie, că Rusia va merge până la capăt să destabilizeze Europa.

Afirmația lui Caramitru vine după ce mai multe drone rusești au ajuns pe teritoriul Poloniei.

„Rusia va merge până la capăt să destabilizeze Europa - vor să demonstreze că nu suntem uniți și nu ne putem apăra. Acum, fiind disperați economic, calculează probabil că mai au 6-12 luni și merg all-in”, scrie Andrei Caramitru pe Facebook.

„Sub atac existențial”

„Singurul mod de a te apăra la așa ceva este ofensiv și dur, fix cum face Israel oricât sunt înjurați. Efectiv nu ai ce face când ești sub atac existențial de la unii care îți vor moartea.

Eu cred că ar trebui comunicat clar că dacă mai continuă - podul Kherch e ținta clară, proporțională, plus ce e în Crimeea. Posibil și Transnistria. Dați voi, dăm și noi. Și așa nu o să mai dea și se calmează problema”, adaugă analistul.

„Suntem speriați de orice muscă”

„Poveștile cu de-escaladarea, cu să fim civilizați, să nu riscăm etc. e clar că nu au mers niciodată, și nu vor merge niciodată. Știe orice copil din curtea liceului care are de a face cu un bully (care mai e și răpciugos, vai de capul lui).

Se pare însă că ne-am tâmpit la nivel colectiv, nu mai înțelegem psihologie simplă când ai de a face cu demenți. Ne-am tâmpit, ne-am chizdificat, nu știu ce e cu noi toți. Trăim într-o iluzie pink barbie cu ice cold brew late. Suntem colectiv super puternici, dar totuși speriați de orice muscă - tremurăm că ne deranjează feng-shui-ul și coafura. Wtf!!!! ”, mai scrie Andrei Caramitru.

De asemenea, analistul economic a arătat și câteva imagini din Polonia după atacul cu drone rusești.

„Situația e serioasă și trebuie rezolvată în mod serios, nu cu vorbe, pus pampers și capul în nisip”, comentează Andrei Caramitru.

