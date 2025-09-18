Instituții-cheie din România au fost "penetrate de ruși", avertizează Andrei Caramitru: "Să facem o derusificare aici. Altfel, nu avem nicio șansă"

Autor: Mihai Diac
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 20:41
336 citiri
Instituții-cheie din România au fost "penetrate de ruși", avertizează Andrei Caramitru: "Să facem o derusificare aici. Altfel, nu avem nicio șansă"
Economistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut prin luările sale de poziție tranșante, este de părere că, în ultimii ani, deși România este membru al NATO și al UE, "anumite instituții-cheie au fost penetrate de ruși".

Astfel s-ar explica - susține Caramitru - eșecurile României în unele domenii economice esențiale, cum ar fi cel al construcției de autostrăzi, precum și unele erori în ceea ce privește relația României cu Republica Moldova, cea mai gravă fiind aceea că "am susținut în Republica Moldova pe Plahotniuc".

Într-adevăr, potrivit site-ului Context.ro, oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a făcut afaceri cu Sorin Ovidiu Vântu (condamnat penal în România) și are proprietăți de lux în România, inclusiv o vilă în cartierul Pipera. Vladimir Plahotniuc are cetățenie română din anul 2001, sub un alt nume - Vlad Ulinici, iar în anul 2017, potrivit G4 Media, ar fi avut un dosar penal în România, la DIICOT, pentru mai multe infracțiuni: constituirea de grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare de bani.

Andrei Caramitru nu oferă detalii despre relația dintre statul român și Plahotniuc, însă prezintă o imagine de ansamblu. "Anumite instituții cheie au fost atât de penetrate de ruși în ultimii 30 de ani încât nu e nicio surpriză că (1) nu am făcut autostrăzile, (2) ne-am distrus sistemul energetic și (3) am susținut în Republica Moldova pe Plahotniuc. Va trebui, la fel cum au făcut nemții o denazificare după WW2, să facem o derusificare aici. Altfel nu avem nici o șansă", scrie Caramitru într-o postare pe Facebook, la data de 18 septembrie 2025.

Andrei Caramitru, ironic față de ideile vehiculate printre suveraniști: "Nu e perioada cailor și murelor de pădure. Mai evoluăm și noi un pic sau dispărem de pe planetă"
Andrei Caramitru, ironic față de ideile vehiculate printre suveraniști: "Nu e perioada cailor și murelor de pădure. Mai evoluăm și noi un pic sau dispărem de pe planetă"
Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut pentru opiniile sale tranșante, susține că atât statul român, cât și societatea românească funcționează conform unor reguli și idei...
Un nou model de telefoane primește Android 16: schimbări majore în noul OS 4.0
Un nou model de telefoane primește Android 16: schimbări majore în noul OS 4.0
Noul sistem de operare Nothing OS 4.0 aduce o actualizare așteptată de comunitatea tech: integrarea Android 16 și o serie de modificări care promit să schimbe radical experiența de utilizare....
#Andrei Caramitru, #Rusia Romania, #Romania Republica Moldova, #Vladimir Plahotniuc, #autostrazi Romania , #infrastructura
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood a ramas "masca": 61.000.000 $
Adevarul.ro
Povestea Alisei, favorita secreta a lui Putin. Era invitata la resedinta privata a lui Putin o data la doua saptamani
ObservatorNews.ro
Polonia confirma: Casa lovita de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un nou model de telefoane primește Android 16: schimbări majore în noul OS 4.0
  2. Instituții-cheie din România au fost "penetrate de ruși", avertizează Andrei Caramitru: "Să facem o derusificare aici. Altfel, nu avem nicio șansă"
  3. Cum să recunoști o mașină pe cale să se strice ca să economisești bani. Mecanic: "Poți preveni daune suplimentare, care ar face reparația mult mai scumpă"
  4. AI-ul ne va ajuta să „vorbim” cu animalele? Descoperiri uimitoare din junglă
  5. Un pasionat de radio a vorbit cu astronauții de pe ISS folosind un aparat construit în propriul garaj VIDEO
  6. „România poate să ajungă în blackout”. Situația asupra căreia atrage atenția ministrul Energiei
  7. Surpriză pentru fanii unui producător important de smartphone-uri: primele telefoane trec la Android 16
  8. Marea Britanie intră sub umbrela giganților americani ai tehnologiei: investiții uriașe în AI și centre de date
  9. Actualizarea din Windows 11 le dă bătăi de cap utilizatorilor: care este singura soluție pentru moment
  10. Prețurile la energie electrică după dispariția plafonării, în discuție în CSAT. „Vom ajunge la o reducere a prețului la consumatorul final”

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!