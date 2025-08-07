Andrei Caramitru prezintă două caracteristici ale unui stat funcțional: are o armată puternică și își poate colecta taxele. Care este situația României

Analistul economic Andrei Caramitru indică două caracteristici importante ale unui stat funcțional, caracteristici care, în opinia lui Caramitru, nu s-ar regăsi în actualul stat român.

"Un stat funcțional este un stat care (1) are o armată puternică care îi poate apăra granițele și (2) poate colecta taxele. Așa e de la începuturile organizării umane de mii și mii de ani", susține Caramitru.

În schimb, în România, aceste două caracteristici nu s-ar regăsi, avertizează Andrei Caramitru.

"La noi - statul nu e funcțional. Nu poate colecta taxele (în special TVA-ul, de nici un fel) și mari părți din armată (în special rezerviștii, inclusiv din “serviciile” armatei) lucrează direct pentru inamic, fac orice să DESCHIDĂ granițele. Și una și alta sunt susținute de hoarde de oameni ai statului. Inimaginabil. Astea 2 puncte sunt prioritatea ZERO înainte să ne putem denumi un stat și nu o adunătură incapabilă în debandadă și circ continuu", este de părere Andrei Caramitru.

În ceea ce privește colectarea TVA, aceasta este o atribuție care revine, în principal, ANAF. Se știe că oficialii statului român s-au plâns, în mod repetat, de nivelul scăzut al colectării TVA.

Cu privire la "părți din armată" care ar lucra "pentru inamic", Caramitru nu aduce nicio dovadă în sprijinul acuzației sale.

