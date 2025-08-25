Andrei Caramitru, despre persoanele care aleg știința și vaccinarea: „Vor deveni încet-încet o nouă specie”

Autor: Maria Mora
Luni, 25 August 2025, ora 13:18
269 citiri
Andrei Caramitru, despre persoanele care aleg știința și vaccinarea: „Vor deveni încet-încet o nouă specie”
Economistul Andrei Caramitru FOTO Hepta

Postarea Flaviei Groșan despre posibilitatea ca vaccinul să se transmită prin relații intime a stârnit sute de reacții online, atât ironice, cât și extrem de vehemente. În acest context, economistul Andrei Caramitru a scris despre cum vede viitorul, în condițiile unei mari părți a populației care este anti-știință la nivel global.

„Papahagi zice ceva foarte interesant. Antivacciniștii se erijează în “sângele curat” față de ceilalți care au luat vaccinul și au sânge impur. Iar cei cu sânge impur - care și-au trădat sângele de dac ancestral - evident trebuie eliminați. Asta va fi viitorul. Cum tehnologia va crește absolut exponențial acum (și biologică, și cognitivă) - vom vedea mecanisme din ce în ce mai complexe, greu de înțeles, pentru a supraviețui sau a se augmenta. Nu e imposibil să ajungi să îți schimbi ochii să vezi mai bine, inima - cu elemente bionice, să ai vaccinuri specializate pentru tine care te vindecă de orice. Nivelul 100 față de vaccinurile și tratamentele actuale”, scrie Caramitru pe pagina sa de Facebook.

Acesta susține că alegerile legate de viitoare tratamente și vaccinuri vor împărți oamenii în două categorii.

„Cei care vor merge pe calea asta vor deveni încet, încet, o nouă specie - da, da - pe definiția actuală a diferențelor între specii. Nu vă gândiți la ceva cu solzi, ci la oameni care arată ca Brad Pitt sau Sydney Sweeney, fug 100 de metri în 9 secunde, au IQ de 160 (amplificat și de AI integrat) și trăiesc până la 200 de ani fără să îmbătrânească aparent. Și au roboți umanoizi care lucrează pentru ei. Și copii perfecți - mulți - făcuți cu ajutorul tehnologiei. Și ceilalți - care se vor duce în zona ISIS - anti-tehnologie și anti-ceilalți, cei cu sânge murdar, trădători, care deci devin diavoli. Eu așa cred că va arăta după 2040, și nu văd nici un scenariu diferit. Și cred că conflictul va arăta ca cel din Gaza - high tech vs nebunie religioasă”, încheie Caramitru.

