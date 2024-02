Chiliman o acuza pe Elena Udrea ca-l face pe Paleologu clovn si apoi da vina pe el

Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, o acuza pe sefa PDL Bucuresti, Elena Udrea, ca il "sapa" pe Theodor Paleologu, candidatul democrat-liberalilor la alegerile locale din 10 iunie.

Chiliman ii cere Elenei Udrea, printr-o scrisoare deschisa, sa renunte la a mai face o campania bazata pe smecherie si atacuri murdare si acuza PDL ca a facut afise cu Theodor Paleologu clovn pentru ca acesta sa se poata prezenta drept victima lui Andrei Chiliman.

Edilul sustine ca, de doua saptamani, PDL duce in Sectorul 1 o campanie electorala bazata exclusiv pe atacuri murdare la persoana, pe minciuna si pe diversiune.

"V-ati pictat propriul candidat in clovn, pe urma l-ati trimis cu afisul in mana la televizor, ca sa pozeze in victima a lui Chiliman. Apoi, ati umplut scarile blocurilor din Sectorul 1 cu un material electoral negativ care copiaza imaginea si sloganul nostru de campanie, dar in care eu le transmit alegatorilor ca datoria mea ar fi furtul din Primarie", a precizat Andrei Chiliman in scrisoarea deschisa adresata Elenei Udrea.

"Va cer sa renuntati la smecheriile de doua parale! Stiu ca v-ati obisnuit sa aveti o prestatie publica de natura sa compromita orice, de la proiecte si dezbateri serioase, la persoane si partide (inclusiv partidul din care faceti parte). Am insa datoria de a va impiedica sa compromiteti si dreptul cetatenilor din Sectorul 1 la o campanie electorala corecta si curata", a aratat Andrei Chiliman in scrisoarea catre Udrea.

Primarul Sectorului 1 considera drept revoltator faptul ca PDL nu are nici curajul, si nici obrazul de a-si asuma atacul.

"Va cer sa va asumati atacurile! Eu imi asum tot ceea ce spun despre dumneavoastra in aceasta campanie electorala. Si in intalnirile cu oamenii, si in aparitiile media, si in materialele electorale. Am, de asemenea, datoria de a va impiedica sa profitati de naivitatea si de lipsa de experienta a candidatului PDL la Primaria Sectorului 1, in scopul promovarii smecheriilor care au consacrat partidul dvs.

Nu aveti nici un drept sa manjiti memoria lui Alexandru Paleologu, om de care ma leaga amintirea unei prietenii de familie sincere si trainice, prin implicarea fiului sau intr-o campanie electorala murdara, purtata cu armele tupeului si ale smecheriei", mai scrie Andrei Chiliman.

Primarul Sectorului 1 a mai afirmat ca, la inceputul acestei campanii electorale, s-a angajat sa poarte o lupta electorala corecta, in spiritul competitiei oneste si al datoriei pe care o are fata de cetatenii Sectorului 1.

"Mi-am luat acest angajament intrucat inteleg perfect ce vor bucurestenii de la noi, atunci cand le cerem sa investeasca incredere in persoanele si in proiectele noastre. Stiu ca oamenii s-au saturat de vorbe goale si ne cer fapte.

Ne cer implicare si solutii la problemele lor reale. Oamenii s-au saturat de smecherii politicianiste si ne cer seriozitate, implicare si respect. Constat, cu regret, ca dumneavoastra sunteti departe de a-i intelege pe oameni", conchide Andrei Chiliman in scrisoarea catre Udrea.

Candidatul PDL la Primaria Sectorului 1, Theodor Paleologu, a postat saptamana trecuta pe Facebook o poza cu el in postura unui clovn cu nas rosu, papion galben si coif cu picatele, acuzandu-l pe actualul primar, Andrei Chiliman, ca a lipit acest afis chiar pe casa lui.

Paleologu ironizeaza un afis care il infatiseaza drept clovn

"In sfarsit, am si eu afise! Afise color, de buna calitate. Multumesc, domnule Chiliman! Apreciez amabilitatea de a lipi acest simpatic afis chiar pe casa mea. Sper ca politia locala, ADP-ul si Romprestul sa lipeasca aceste afise in tot sectorul 1. Ce pot spune detractorii mei mai mult decat ca as fi un 'clovn' sau un 'bufon'?" , a scris Paleologu pe pagina lui de socializare.