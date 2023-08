Ion Brad, consilier local la sectorul 1, retinut de DNA in dosarul lui Chiliman

Ion Brad, consilier local la sectorul 1 Bucuresti, a fost retinut joi seara de procurorii DNA Ploiesti, pentru constituirea de grup infractional organizat si complicitate la trafic de influenta, in dosarul primarului Andrei Chiliman.

El a fost dus alaturi de edilul sectorului 1 la Campina, in arestul Politiei Judetene Prahova, urmand ca vineri sa fie prezentanti instantei supreme cu propunere de arestare preventiva, informeaza Mediafax.

La ora transmiterii acestei stiri, la sediul DNA Ploiesti sunt in continuare audiati fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu si consilierul personal al primarului, Ioana Costescu.

Directia Nationala Anticoruptie anunta, joi seara, intr-un comunicat, ca primarul Andrei Chiliman este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la trafic de influenta, in forma continuata, procurorii antocoruptie dispunand retinerea acestuia pentru 24 de ore. Alaturi de primar, a fost retinut si consilierul local Ion Brad.

De asemenea, procurorii au inceput urmarirea penala fata de Vlad Octavian Moisescu si Ioana Costescu, pentru constituire a unui grup infractional organizat si trafic de influenta, si liberalul Ion Brad, consilier local la Sectorul 1, pentru constituirea unui grup infractional organizat si complicitate la trafic de influenta.

In ordonantele procurorilor se arata ca inca din anul 2004, dupa alegerile locale, la initiativa lui Vlad Moisescu, a fost constituit un grup infractional organizat, format din acesta, Ioana Costescu (consilier personal al primarului Andrei Chiliman si interfata lui Moisescu la Primaria Sectorului 1), Andrei Chiliman si Ion Brad (consilier local), grup care a avut drept scop comiterea unor fapte de coruptie si asimilate acestora, care sa genereze obtinerea unor comisioane cuprinse intre 10% si 15% din valoarea lucrarilor atribuite pe criterii clientelare, de la agentii economici favorizati in castigarea procedurilor de achizitie publica, pe parcursul derularii contractelor incheiate cu primaria.

"Vlad Moisescu era cel care coordona grupul infractional, solicita si incasa comisioanele si dispunea cu privire la modalitatea gestionarii acestora, in timp ce Ioana Costescu si Ion Brad derulau activitati de determinare a platii comisioanelor si de incasare a acestora, iar Andrei Chiliman, prin prisma atributiilor conferite de functia sa, garanta favorizarea societatilor agreate in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor si ulterior, pe parcursul derularii acestora", se arata in comunicatul DNA.

Banii primiti de la reprezentantii societatilor comerciale, in modalitatea descrisa mai sus, au fost impartiti intre Vlad Moisescu, Ioana Costescu si Ion Brad, Andrei Chiliman si filiala unui partid politic, in urmatoarele procente: 30% Andrei Chiliman; 15% Vlad Moisescu; 15% Ioana Costescu; 15% Ion Brad, 10% partidul respectiv - filiala sector 1.

Diferenta de 15% a fost folosita pentru diverse cheltuieli legate de remunerarea suplimentara a functionarilor care au sprijinit, in diferite modalitati, la derularea activitatilor ilicite.

