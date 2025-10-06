Începutul relației dintre comediantul Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan. Cum a fost cucerită asistenta de la Antena 1

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 14:42
Flavia Mihășan în platou la Neatza cu Răzvan și Dani FOTO: Instagram/ Flavia Mihășan

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează unul dintre cele mai proaspete cupluri din showbiz. Cei doi au confirmat oficial relația de curând, iar de atunci nu ezită să împărtășească momente din viața lor împreună pe rețelele de socializare, spre încântarea urmăritorilor.

Deși relația lor este încă la început, Flavia și Andrei arată că au o chimie puternică, povestea de dragoste evoluând vizibil. Vedeta de la ”Neatza” a vorbit deschis despre principiile pe care se bazează atunci când vine vorba de o relație echilibrată și sănătoasă.

După despărțirea de tatăl copiilor ei, Flavia a ales să își acorde timp și să își recapete încrederea înainte de a se implica într-o nouă poveste de iubire. A fost clară de la început în discuțiile cu Andrei și a ținut să stabilească limitele și valorile care contează pentru ea. Comediantul a primit mesajul cu deschidere și i-a împărtășit viziunea.

„După părerea mea, sunt trei chestii mari și late (...) Fă-o să se simtă în siguranță din punct de vedere emoțional (...) Fă ceea ce spui că vei face și toată lumea va fi fericită (...) Fă-o să se simtă apreciată și respectată (...) Spune-i că e frumoasă și că eforturile ei nu trec neobservate (...) Fă-o să râdă (...) Dacă e important, e important”, a mărturisit Flavia Mihășan pe Instagram.

Asistenta TV a evidențiat faptul că siguranța emoțională, respectul și comunicarea sunt fundamentale într-un cuplu, iar umorul joacă un rol esențial, pentru că îi apropie pe parteneri și le confirmă compatibilitatea.

Flavia a vorbit și despre responsabilitățile ei ca mamă a doi băieți, subliniind că prioritățile ei rămân centrate pe copii. Andrei a înțeles de la bun început acest lucru și îi respectă ritmul și programul.

„Mesajele nu mai sunt: ”Ce faci, iubitule?”, sunt mai degrabă: ”Scuze, am adormit”. Mi-e și rușine să îi trimit un mesaj ”bună dimineața” unui om care știu că e treaz de 5 ore. Eu nu mai am iubită după 9 seara”, a glumit comediantul, referindu-se la timpul pe care Flavia îl dedică celor mici.

