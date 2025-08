Fostul jucător al FCSB-ului a semnat cu CFR Cluj: ”Unde am fost dorit cel mai mult”

Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, miercuri, pe site-ul său oficial, transferul lui Andrei Cordea, jucător care a fost legitimat până acum la Al Tai, grupare din eșalonul secund al Arabiei Saudite.

”CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Andrei Cordea este noul nostru jucător!

Format la nivel de juniori la Cluj-Napoca, la Școala de Fotbal Ardealul, Andrei a impresionat în perioada junioratului, lucru care i-a adus transferul în Italia, la Novara FC, echipă la care și-a început cariera de jucător profesionist. Acesta a mai evoluat în România pentru FC Hermannstadt, Academica Clinceni și FCSB, unde a reușit să debuteze și în fotbalul european, în UEFA Conference League. Ulterior, acesta s-a transferat în Arabia Saudită, la Al Tai, unde a evoluat constant în ultimele două sezoane, având prestații apreciate.

La nivel de echipă națională, Andrei a bifat prezențe pentru naționalele de tineret, iar în 2021 și-a făcut debutul la naționala de seniori a României, unde a evoluat de 5 ori pentru prima reprezentativă a țării noastre.

Îi urăm bun venit în Gruia și mult succes în tricoul vișiniu!”, este comunicatul emis de CFR Cluj.

„Am venit cu gânduri bune. Vreau să ajut echipa și să ne îndeplinim toate obiectivele.

Ads

Am fost fericit să aflu de interesul CFR-ulului. De când am rămas liber de contract, de acum două luni, cei din club m-au contactat pentru a veni la Cluj și uite că acum am reușit să vin unde am fost dorit cel mai mult.

Nu cred că voi avea nevoie de adaptare. Am crescut în Cluj, îi cunosc pe cei mai mulți dintre jucători. Va fi foarte ușor să mă adaptez și să dau drumul la treabă. Mă știu cu Djokovic, Deac, Camora și Păun, care mă ducea acasă cu mașina când eram juniori.

Am vorbit la telefon cu domnul Petrescu, înainte să vin. Mi-a urat baftă și mi-a spus că mă așteaptă. I-am zis că mă pregătesc și că voi fi apt curând”, a declarat Cordea, conform Gsp.ro.

Ads