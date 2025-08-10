L-au ajuns blestemele românilor? Debut de coșmar la AC Milan pentru tânărul sucevean: autogol și eliminare în primele 20 de minute!

Autor: Teodor Serban
Duminica, 10 August 2025, ora 18:57
1584 citiri
L-au ajuns blestemele românilor? Debut de coșmar la AC Milan pentru tânărul sucevean: autogol și eliminare în primele 20 de minute!
Andrei Coubiș FOTO X Milan Posts

Fotbalistul de origine română Andrei Coubiș (21 de ani) a avut parte de un debut dezastruos la echipa mare a lui AC Milan, în amicalul cu Chelsea, ultimul din cantonamentul de vară al "diavolilor", pierdut de italieni cu 4-1.

Fotbalistul cu dublă cetățenie, româno-italiană, care a refuzat să joace pentru naționala noastră, și-a dat autogol în minutul 5, iar în minutul 18 a fost eliminat, după un fault din postură de ultim apărător.

"Startul de meci a fost cu siguranță neașteptat pentru fanii lui AC Milan. Un început dezastruos odată cu autogolul lui Coubiș. Apărarea a fost foarte lentă în primele minute. Iar în minutul 18, ziua de coșmar a lui Coubiș a luat sfârșit", au notat cei de la All Milan.

Andrei Coubiș a jucat pentru România la selecționatele Under 19, Under 20 și Under 21, însă în 2023 a dat curs invitației de a juca pentru Italia Under 20. El a fost convocat de selecționerul Carmine Nunziata pentru meciurile contra Norvegiei și Germaniei.

Coubiș s-a născut la Milano și a povestit cum a ajuns la fotbal: "Părinții (n.r. originari din Suceava) au ajuns la Milano înainte să mă nasc eu. Apoi, ei m-au trimis în țară, iar ei au rămas acolo să lucreze. Dar, după aceea m-am întors în Italia. De atunci, am început școala și merg înainte cu fotbalul. Când mergeam la școală în Italia îi vedeam pe colegii mei cum jucau fotbal. Îmi plăcea, eram bun și am rugat-o pe mama să mă înscrie și pe mine".

Stare de alertă la US Open. Avertismentul unui rus care dă fiori americanilor: ”Un jucător va muri și veți vedea asta”
Stare de alertă la US Open. Avertismentul unui rus care dă fiori americanilor: ”Un jucător va muri și veți vedea asta”
Orașul New York se pregătește să găzduiască ultimul turneu de Mare Șlem din tenisul profesionist, US Open, în condiții dificile, valul de căldură care va lovi metropola de pe Coasta de...
Social-democratul care a anunțat oficial că va candida la șefia PSD. „M-au căutat colegii, oameni corecţi, cu şcoala la zi, corectă, cu diploma pe masă”
Social-democratul care a anunțat oficial că va candida la șefia PSD. „M-au căutat colegii, oameni corecţi, cu şcoala la zi, corectă, cu diploma pe masă”
Senatorul Titus Corlătean a anunțat duminică seară, 10 august, că a luat decizia de a candida pentru funcția de președinte al PSD, pentru a revitaliza formațiunea. Titus Corlătean a...
#andrei coubis, #AC Milan, #roman, #cosmar, #jucator, #autogol, #eliminare , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A "furat" toate privirile la Chelsea - Leverkusen. "Ne revedem curand"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Italienii au dat verdictul, dupa ce Andrei Coubis a debutat cu autogol si cartonas rosu la AC Milan

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Surpriză! Liverpool a pierdut primul trofeu, deși a cheltuit aproape 300 de milioane de euro pe transferuri
  2. Scandal uriaș între FCSB, Rapid și Craiova. LPF, acuzată că o favorizează pe campioană: „Ăsta nu e fotbal corect!”
  3. L-au ajuns blestemele românilor? Debut de coșmar la AC Milan pentru tânărul sucevean: autogol și eliminare în primele 20 de minute!
  4. Antrenorul român, desființat: "Am văzut-o pe asta cu prostul de Reghecampf. Absolut excepțională"
  5. Alex Mitriță, cel mai bun de pe teren, într-un meci cu 7 goluri. Ce-a făcut românul
  6. Accidentarea stupidă a unui pilot de top, după ce a câștigat cursa și a ieșit din mașină VIDEO
  7. Incredibil! Cu ce echipă a semnat atacantul pe care FCSB plătea o avere. Are doar 27 de ani și era una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc
  8. Decizie majoră luată de UEFA, înainte de meciul decisiv dintre Braga și CFR Cluj. Se repetă ceea ce s-a întâmplat la PAOK - FCSB
  9. Stare de alertă la US Open. Avertismentul unui rus care dă fiori americanilor: ”Un jucător va muri și veți vedea asta”
  10. De 6 ani nu s-a mai întâmplat asta. Tenismenul Radu Țurcanu e campion, traversând o perioadă excelentă