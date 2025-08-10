L-au ajuns blestemele românilor? Debut de coșmar la AC Milan pentru tânărul sucevean: autogol și eliminare în primele 20 de minute!

Fotbalistul de origine română Andrei Coubiș (21 de ani) a avut parte de un debut dezastruos la echipa mare a lui AC Milan, în amicalul cu Chelsea, ultimul din cantonamentul de vară al "diavolilor", pierdut de italieni cu 4-1.

Fotbalistul cu dublă cetățenie, româno-italiană, care a refuzat să joace pentru naționala noastră, și-a dat autogol în minutul 5, iar în minutul 18 a fost eliminat, după un fault din postură de ultim apărător.

"Startul de meci a fost cu siguranță neașteptat pentru fanii lui AC Milan. Un început dezastruos odată cu autogolul lui Coubiș. Apărarea a fost foarte lentă în primele minute. Iar în minutul 18, ziua de coșmar a lui Coubiș a luat sfârșit", au notat cei de la All Milan.

Andrei Coubiș a jucat pentru România la selecționatele Under 19, Under 20 și Under 21, însă în 2023 a dat curs invitației de a juca pentru Italia Under 20. El a fost convocat de selecționerul Carmine Nunziata pentru meciurile contra Norvegiei și Germaniei.

Coubiș s-a născut la Milano și a povestit cum a ajuns la fotbal: "Părinții (n.r. originari din Suceava) au ajuns la Milano înainte să mă nasc eu. Apoi, ei m-au trimis în țară, iar ei au rămas acolo să lucreze. Dar, după aceea m-am întors în Italia. De atunci, am început școala și merg înainte cu fotbalul. Când mergeam la școală în Italia îi vedeam pe colegii mei cum jucau fotbal. Îmi plăcea, eram bun și am rugat-o pe mama să mă înscrie și pe mine".

