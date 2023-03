Andrei Coubiș, suceveanul de la AC Milan, a lăsat România baltă și a ales să joace pentru Italia

Lovitură dură pentru fotbalul românesc. Andrei Coubiș, fundașul de 19 ani de la Milan Primavera, a ales să joace pentru Italia în detrimentul României.

Andrei Coubiș a jucat pentru România la selecționatele Under 19, Under 20 și Under 21, însă acum a dat curs invitației de a juca pentru Italia Under 20.

El a fost convocat de selecționerul Carmine Nunziata pentru meciurile contra Norvegiei și Germaniei.

"Prima convocare la echipa națională pentru Andrei Coubiș, fundașul lui Milan", a scris Federația Italiană de Fotbal, pe site-ul oficial.

Andrei Coubiș se afla și pe lista preliminară a României U21 pentru meciurile din această lună.

Coubiș s-a născut la Milano și a povestit cum a ajuns la fotbal: "Părinții (n.r. originari din Suceava) au ajuns la Milano înainte să mă nasc eu. Apoi, ei m-au trimis în țară, iar ei au rămas acolo să lucreze. Dar, după aceea m-am întors în Italia. De atunci, am început școala și merg înainte cu fotbalul.

Când mergeam la școală în Italia îi vedeam pe colegii mei cum jucau fotbal. Îmi plăcea, eram bun și am rugat-o pe mama să mă înscrie și pe mine".

Fundașul de 19 ani și 1,87 metri și-a prelungit recent contractul cu milanezii până în iunie 2027

