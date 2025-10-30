La 10 ani de la Colectiv, Andrei Găluţ, solistul formaţiei Goodbye to Gravity, alături de 10 muzicieni supraviețuitori, lansează un proiect dedicat victimelor VIDEO

La un deceniu de la tragedia din clubul Colectiv, solistul Andrei Găluţ revine în faţa publicului alături de zece muzicieni supravieţuitori, prin proiectul caritabil The Memento Project. Inițiativa reunește, în variantă acustică, două dintre piesele emblematice ale formaţiei Goodbye to Gravity, ca un omagiu adus victimelor Colectiv şi tuturor celor care au suferit din cauza corupţiei şi a nepăsării din România.

Este vorba despre înregistrarea în formă acustică şi reorchestrată a două dintre melodiile emblematice ale formaţiei, "The Day We Die" şi "The Cage", prezentate sub forma unui videoclip cu filmări din studio.

Componenţa proiectului reuneşte nume celebre din undergroundul românesc şi este următoarea:

"The Day We Die": Cristian Răducanu (Bucium) la tobe, Vlad Buşcă (L.O.S.T.) la bas, Cosmin Lupu la chitară şi voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Alex Penescu la pian, Costin Dumitrache la mellotron, Mihai Balabaş (Bucium) la vioară şi Andrei Găluţ (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

"The Cage": Pavlos Popovici (The Longest Heartbreak) la tobe, Andrei Zamfir la bas, Cosmin Lupu la chitară & voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Costin Dumitrache la chitară şi Andrei Găluţ (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

Melodiile au fost înregistrate la studioul lui Mihai Grecea, El Studió, unde a fost filmat şi videoclipul. De mixingul cântecelor s-a ocupat Dan Georgescu, iar masteringul a fost realizat de Costin Dumitrache la Constantine Mastering.

"The Memento Project" reprezintă prima apariţie publică a solistului Andrei Găluţ după 10 ani de absenţa de pe scena muzicală, din cauza tratamentelor medicale, traumelor suferite şi a operaţiilor de reconstrucţie, la care este nevoit în continuare să se supună.

Artistul explică motivaţia demersului comemorativ: „Cele două piese reprezintă ambele albume ale formaţiei. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mişcările civice anti-corupţie din ţară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte şi pe maşini, brodate pe haine şi purtate în sufletele oamenilor care îşi doresc schimbarea în bine a României. Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilităţii mâinilor şi braţelor cât şi ca suport psihic în anii tulburi şi extrem de grei, care au urmat incendiului".

"Proiectul pieselor Goodbye to Gravity reorchestrate în manieră acustică a debutat cu Back to Life - Acoustic Reprise, lansată în 2014 printr-un videoclip pe Youtube. Ulterior, am observat că oamenii au transformat-o într-un un simbol dulce-amar al bucuriei descoperirii laturii mai melodioase a muzicii noastre, dar şi al regretului că nu au făcut asta mai devreme, înainte de tragedie. Această perspectivă m-a inspirat şi m-a determinat să pun în acţiune mesajul de rezilienţă al versurilor pe care le-am scris pentru Goodbye to Gravity.

Mereu i-am încurajat pe ascultători să nu se dea bătuţi. Mi-am asumat acest îndemn şi am decis să fac tot ce ţine de mine ca muzica noastră să meargă înainte. Aşa că, în vara acestui an, când Mihai Grecea m-a invitat să văd noul lui studio, am luat chitara cu mine. Încă de la prima vizită am început să înregistrăm ideile care se regăsesc în acest proiect. Ele au fost îmbogăţite şi orchestrate alături de ceilalţi 10 supravieţuitori muzicieni, cărora ţin să le mulţumesc şi pe această cale pentru curajul de-a accepta o astfel e colaborare. Ştiu că a fost un proiect aproape imposibil, având în vedere că nu suntem o trupă închegată şi nici nu mai lucrasem împreună. Însă, în ciuda tuturor provocărilor, am reuşit să dăm pieselor această formă unică. Sunt sigur că pasiunea pe care am pus-o în demers şi însemnătatea uriaşă pe care o are pentru noi vor ajunge la ascultători şi vor rezona cu ei, indiferent că ne cunosc povestea sau abia acum o află. Ideea numelui de Memento mi s-a părut potrivită pentru acest proiect muzical, care vine să marcheze punctul comemorativ de 10 ani. Cred că oamenii trebuie să-şi amintească ce ni s-a întâmplat şi sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur şi mai cinstit decât l-am moştenit".

Fondurile vor fi donate

Toate fondurile strânse ca urmare a exploatării videoclipului şi a pieselor vor fi donate Asociaţiei „În numele lui Alexandru”, înfiinţată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, tânărul de 19 ani care a murit din cauza infecţiilor nosocomiale contractate în spitalele româneşti. „În numele lui Alexandru” oferă sprijin persoanelor care au suferit arsuri şi familiilor acestora. Cei care doresc să facă donaţii directe către asociaţie, o pot face în IBAN-ul acesteia, direcţionând 3,5% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit al companiei.

Acum 10 ani, formaţia Goodbye to Gravity se pregătea să lanseze cel de-al doilea album, "Mantras of War" printr-un concert. Recenziile entuziaste din presa de specialitate şi succesul primelor trei single-uri promiteau un disc excepţional, cu un puternic mesaj anti-corupţie, cu versuri despre rezilienţă şi curaj. După primul show, trupa urma să plece într-un turneu naţional şi îşi făcea planuri să cânte şi în străinătate. Orizonturile artiştilor către o carieră de succes, atât la nivel local cât şi internaţional, erau deschise, iar aceştia erau aproape de momentul pe care îl visaseră dintotdeauna: să schimbe lumea în bine cu muzica lor.

Acest vis a fost însă frânt chiar de răul împotriva căruia lupta Goodbye to Gravity prin artă: de corupţie. Incendiul din clubul Colectiv, din data de 30 octombrie 2015, a ucis atât direct, cât şi ca urmare a condiţiilor precare din spitale şi a ascunderii infecţiilor nosocomiale, 65 de oameni. Alţi 180 au fost răniţi. A fost cea mai mare tragedie a României moderne. Alex Pascu, Vlad Ţelea, Mihai Alexandru şi Bogdan Enache, basistul, chitariştii şi toboşarul formaţiei s-au numărat printre victime. Andrei Găluţ, vocalistul trupei, a fost grav rănit. Şansele lui de supravieţuire au fost minime. Pierderile umane ireparabile au redus la tăcere muzica Goodbye to Gravity. Liniştea doliului s-a aşternut peste familiile celor ucişi, peste suferinţele răniţilor şi peste creaţia trupei. Povestea unei formaţii metal dornice să contribuie la evoluţia României părea să se fi încheiat pentru totdeauna.

Dar forţa muzicii Goodbye to Gravity nu a fost nimicită de flăcări. „The day we give in is the day we die” s-a transformat dintr-un vers al unui single underground într-un slogan anti-corupţie, iar piesele trupei au înviat din cenuşă ca imnuri ale unei generaţii care s-a săturat de disfuncţionalităţile ucigaşe ale României. Acum, creaţia GTG este mai actuală ca niciodată căci tragediile n-au încetat să se petreacă odată cu incendiul din club. Dimpotrivă, s-au succedat an după an, cumplite şi evitabile, scoţând în evidenţă nevoia uriaşă de schimbare a României.

Dincolo de-a fi un demers muzical, "The Memento Project" este o mărturie a rezilienţei oamenilor, dar şi a creaţiei artistice, în faţa celor mai cumplite circumstanţe pe care le poate crea corupţia. 10 ani mai târziu, 10 muzicieni supravieţuitori, alături de solistul Goodbye to Gravity, Andrei Găluţ, omagiază memoria victimelor incendiului, dar şi pe cea a tuturor celor care au murit sau au fost răniţi în tragediile care n-au încetat să se petreacă în România, ca un semn sfâşietor că suntem departe de-a fi învăţat ceva din Colectiv.

