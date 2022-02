Andrei Groza, unul dintre componenții echipei naționale de gimnastică a României, se luptă din 2011 cu accidentările. Sportivul are 8 șuruburi în picioare, două la umeri și a fost supus unei intervenții chirurgicale serioase la spate.

Andrei Groza are 28 de ani și practică gimnastica de mic copil. „Gimnastica a început să-mi placă atunci când am început să cunosc oameni care erau dedicați. De multe ori, mergeam la sală, mă gândeam să fie ușa închisă, să nu vină antrenorul, să treacă timpul mai repede”, spune Andrei Groza, component al lotului național de gimnastică masculină a României.

La 7 ani, Andrei a lăsat tot ce avea în Călan, locul în care s-a născut, și a plecat la Reșița să facă performanță.

„În primii ani, tot timpul îmi doream să mă întorc acasă, eram și mic și nici nu vedeam un progres foarte mare”, a subliniat el.

În anii care au urmat, o dată cu medaliile și trofeele, pentru gimnast a început o perioadă extrem de grea.

„Accidentările au început în 2011, la Festivalul Olimpic al Tineretului European, aveam o hernie de disc, care cam tot timpul recidiva și mă blocam la spate. Apoi, înainte de CE din 2012, exact la ultimul antrenament, mi-am rupt degetul, o fractură. În 2014 am făcut fisură de femur, mi-am rupt ligamentul încrucișat și meniscul, în 2015 a recidivat același picior, aceleași probleme, altă operație”, și-a amintit Andrei Groza.

În toți acești mulți ani, Andrei nu s-a gândit nicio secundă că este urmărit de ghinion și, din contră, de fiecare dată a tras de el.

„Nici nu mai știu câte șuruburi am, cred că 8 în picioare și două în umeri”, a precizat gimnastul.

„Îmi aduc aminte că în 2016, din cauza uzurii, am avut o operație la umăr, în 2018 au început problemele pentru celălalt picior, mi-am rupt ligamentul încrucișat anterior și meniscul, la genunchiul stâng. În 2019 a fost doar o accidentare la genunchi, am făcut fisură de platou tibial, la piciorul operat anul anterior, iar în 2020, la Europenele de la Mersin, din păcate mi-am rupt a treia oară ligamentul încrucișat anterior și meniscul”, a mai afirmat Andrei.

Când este întrebat de unde mai are putere să o ia din nou de la capăt după atâția ani de accidentări, operații și recuperări, Andrei are un singur răspuns: „De fiecare dată spun că așa a fost să fie, nu există să dau vina pe ghinion că, dacă este vorba de ghinion, ar trebui să nu mai ies din casă. E foarte posibil ca atunci când ies din casă să pățesc ceva”.

Dacă atunci când s-a apucat de gimnastică, Andrei își dorea să devină campion mondial și olimpic, pentru 2022 și-a fixat un obiectiv pe care vrea să și-l împlinească. „Anul acesta, vreau să prezint două elemente care să-mi poarte numele, unul la cal și unul la paralele. Pentru asta muncesc”, spune Andrei Groza.

După un an în care sportivii din lotul național de gimnastică s-au pregătit la cluburi, în luna ianuarie a acestui an, gimnaștii au început antrenamentele la Sala de Gimnastică din “Complexul Lia Manoliu” sub comanda lui Marius Berbecar, fost component al echipei naționale.

10 gimnaști fac parte din lotul național de gimnastică masculină a României: Andrei Muntean, Gabriel Burtănete, Robert Burtănete, Răzvan Marc, Emilian Neagu, Vlad Cotună, Andrei Groza, Rafael Szabo, Iulian Bera și Ronald Modoiană.

Ca echipa națională de gimnastică masculină să se califice la Campionatele Mondiale de la Liverpool, din noiembrie, trebuie să se claseze în primele 13 la Campionatul European din luna august de la Munchen. Până atunci, băieții vor participa la 4 concursuri de Cupă Mondială, primul în luna martie, în Baku, cel de-al doilea, la Varna, iar următoarele în luna iunie, la Osijek și Koper.

