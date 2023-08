Ideea unui general-parlamentar rus: „Sudul Ucrainei este pur și simplu ideal pentru utilizarea de arme nucleare tactice” VIDEO

Un general rus în rezervă a sugerat lansarea unei bombe nucleare în sudul Ucrainei pentru a șterge orice câștiguri obținute de forțele Kievului în regiune.

General-locotenentul Andrei Guruliov, acum deputat în Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului Rusiei), spune că Robotîne, un sat recent eloberat de forțele ucrainene, ar fi „perfect” pentru utilizarea unei arme nucleare devastatoare.

Robotîne a fost eliberat luni, în cadrul unei contraofensive majore care se desfășoară împotriva forțelor lui Putin, în timp ce Ucraina dorește să ajungă la Marea Azov.

Meanwhile in Russia: Vladimir Solovyov raged against Russian oligarchs who denounced Putin's invasion and endorsed the proposal by State Duma deputy Andrey Gurulyov to strike Robotyne with tactical nuclear weapons. https://t.co/ygtLcKla31