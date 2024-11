A murit Andrei Ionescu, soțul actriței Ileana Stana-Ionescu. S-au iubit 67 de ani și s-au reunit după moarte

Andrei Ionescu a murit azi, 27 noiembrie, la cinci luni după moartea soției sale, actrița Ileana Stana-Ionescu.

Andrei Ionescu a murit la 97 de ani, fiind găsit fără suflare în apartamentul din București. Iată că actorul nu a rezistat prea mult fără draga lui soție, cei doi fiind împreună 67 de ani. Povestea de dragoste dintre Andrei Ionescu și Ileana Stana-Ionescu a fost demnă de filmele romantice, căci și-au fost cu adevărat alături la bine și la greu pe toată perioada vieții.

„Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește. La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc.”, a declarat Andrei Ionescu pentru playtech.ro.

Pe 30 iunie 2024, actrița Ileana Stana-Ionescu a încetat din viață, lucru care l-a distrus complet pe soțul acesteia. Din nefericire, Andrei Ionescu nu a putut să trăiască prea mult fără cea care i-a fost eternitate aproape 7 decenii.

Monica Davidescu a fost cea care a anunțat că actorul Andrei Ionescu a murit.

„Drum lin prin univers, Domn Andrei!

Sper să te întâlnești cu sufletul pereche, Ileana Stana!

Dumnezeu să vă odihnească pe amândoi!

Condoleanțe, Andrei fiul!”, a scris actrița pe Facebook.

