Nu te supăra, frate! Povestea celor mai medaliați copii din tenisul de masă românesc

Andrei și Robert Istrate, doi frați care fac performanță în tenisul de masă românesc, au luat o pauză de la antrenamente și s-au delectat în fața unei planșe cu 8 pioni și un zar, ca atunci când erau mici.

Andrei (17 ani) și Robert (12 ani) au făcut și un pariu. Cine pierde, face 3 ture pe sub masa de tenis.

„Niciunul dintre noi nu s-a supărat, chiar dacă Bebe a pierdut și și-a respectat înțelegerea. Ne-am simțit foarte bine, mai ales că nu am mai jucat acest joc de când eram mici”, spune Andrei Istrate, component al lotului național de juniori.

Atunci când au ocazia, cei doi frați sunt adversari și la masa de tenis.

„Eu câștig de fiecare dată, chiar dacă din când în când, îi mai dau și fratelui meu câteva puncte avans. Recunosc că atunci când mă bate, nu îmi convine”, a completat Andrei.

Când erau mici, băieții nu se înțelegeau deloc, dar acum lucrurile s-au schimbat. Și dacă ar vrea să se certe, cei doi frați nu prea ar avea când.

„E prima dată azi când ne vedem după patru săptămâni și mă bucur mult că îl revăd, sper că și el pe mine”, spune Robert Istrate, de 4 ori campion național la echipe.

Robert încearcă să fie bun atât la tenis, cât și la școală, unde este elev în clasa a 6-a. Deși lipsește mult de la ore, nu vrea să rămână în urmă cu lecțiile.

Ads

„Colegii mei îmi dau tot ce am de făcut, iar mama stă pe capul meu și învață cu mine. Tata e cu tenisul, mama cu școala”, adaugă Robert.

„Am făcut și eu cu mama temele până în clasa a 7-a, apoi când a văzut cât de mult iubesc tenisul a zis să aleg tenisul”, a precizat Andrei.

Băieții au avut un început de an foarte bun în competițiile de tenis de masă.

„La Cupa României am reușit să obțin locul 2, fratele meu, locul 3, apoi am fost în Tunisia, la un Open de juniori, unde am jucat semifinala, iar la Spa și Metz am jucat două semifinale și o finală”, a declarat Andrei Istrate.

Și Robert s-a descurcat foarte bine în competițiile internaționale. „Am câștigat două medalii de argint, la Metz și Vila Real, la WTT Youth Contender”, a afirmat Robert Istrate.

Pentru acest an, micul sportiv are planuri mari: „Îmi propun să ajung numărul unu mondial la sub 13 ani și să fiu numărul 1 în clasament”.

Ads

După 9 ani de tenis de masă, Andrei Istrate se poate lăuda cu o colecție impresionantă de medalii și trofee. În 2015 a câștigat locul 1 pe echipe la „Paleta de Argint” și locul 1 pe echipe și 3 la individual la Campionatul Național, Echipe Juniori 4. În 2016, la Campionatul Național individual Juniori 3, a venit acasă cu medalia de bronz la dublu băieți. În 2017, la Campionatul Național Echipe Juniori 3, a câștigat medalia de aur, la Campionatul Național individual Juniori 3, locul întâi la dublu băieți și dublu mixt, la Top 12 Europa Juniori 3, locul 3. În 2018, la Campionatele Naționale Juniori 2, a ocupat locul 3. În 2019, a câștigat 11 medalii, iar în 2020, la cele două concursuri la care a mers, Cupa României Juniori 1, dinainte de Pandemie și Top 10 Europa, a cucerit două medalii de bronz.

În 2021 este campion național la echipe la categoria Juniori 1 și a câștigat medalia de argint la Cupa României, la aceeași categorie de vârstă.

La rândul său, fratele cel mic este de 3 ori campion național la echipe, la 8, 9 și 10 ani, a câștigat Paleta de Argint la simplu și Cupa României la simplu, la categoria 10 ani.

Frații Istrate își țin medaliile și trofeele într-un loc amenajat de mama lor.

„Avem acasă un dulap foarte mare și de fiecare dată când aducem acasă câte o cupă nouă mama le face loc, dar cred că trebuie să mai cumpărăm unul, că deja e foarte aglomerat”, a declarat Andrei Istrate, component al lotului național de juniori.

Ads