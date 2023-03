Andrei Ivan se revoltă după ce a fost lăsat în afara lotului echipei naționale de Edward Iordănescu. Și Eugen Neagoe a spus cuvinte dure

Andrei Ivan a răbufnit după meciul FCSB - CS Universitatea Craiova, scor 1-1.

Edward Iordănescu nu a convocat niciun jucător de la CS Universitatea Craiova pentru duelurile cu Andorra şi Belarus, din preliminariile EURO 2024

"Nu îmi permit să îi dau sfaturi lui Edi, dar mă așteptam să fie convocați și Screciu, și Ivan", a comentat Eugen Neagoe, antrenorul CSU Craiova. "A fost chemat un jucător care a dat jumătate de gol", a mai spus Neagoe, făcând referire la Florin Tănase.

Andrei Ivan a comentat decizia de a nu fi convocat la națională.

"Sincer nu vreau să zic nimic despre domnul selecționer, este decizia lui. Sincer mă așteptam să fiu la națională, sunt în formă, am marcat 6 goluri. Nu am făcut scandal, nu am comentat la nimeni din staff-ul domnului selecționer, vă spun sincer.

Am fost trimis în tribune la meciul cu Muntenegru. Mă așteptam să vină cineva și să-mi spună că nu sunt în lot. Am vorbit ultima oară cu cineva de la națională când eram în Turcia în cantonament. Da, e frustrant, că îmi doresc să fiu acolo.

Eu cred că dacă înscriu meci de meci o să fie imposibil să nu mă cheme. Nu am cui să cer scuze. Pe mine nu are de ce să mă afecteze, eu m-am antrenat bine, am fost disciplinat, nu cum s-a zis. Nu cred că am dușmani. Credeți-mă că nu știu nimic, vă spuneam", a mai spus Andrei Ivan.

