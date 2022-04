Cântectul de luptă al Ucrainei celebru în toată lumea. Cum a ajuns călinul roșu să fie cântat de artiști precum Pink Floyd VIDEO

Un cântec patriotic ucrainean compus în 1914 a devenit imnul neoficial al soldaților care luptă pentru apărarea țării în fața invadatorilor ruși.

Melodia este intitulată oficial "Ой, у лузі червона калина" (O, călinule roșu din crâng) și este identificată de decenii cu patriotismul ucrainean.

A fost readusă în actualitate la începutul invaziei ordonate de Putin de către un artist ucrainean pop-rock ucrainean pe nume Andrei Klivniuk, lider al popularei formații BoomBox.

Tânărul a întrerupt turneul în SUA al formației și s-a întors în țară pentru a se înrola în armată. A cântat melodia în piața centrală din Kiev, îmbrăcat în haine militare, și a postat un scurt video pe contul de Instagram.

Ulterior, postarea a explodat la nivel mondial, cântecul fiind deja subiectul mai multor remixuri cu zeci de milioane de vizualizări.

Printre altele, faimoasa formație Pink Floyd s-a reunit pentru a compune o melodie inspirată de varianta cântată de Klivniuk.

Și un cor format din artiști georgieni a reinterpretat melodia:

Una dintre cele mai puternice variante este oferită însă de un grup de artiști ucraineni, care au cântat-o împreună cu Andrei Klivniuk:

Ukrainian artists staged a video flashmob and sang "Oh, Red Viburnum in the Meadow"- the Ukrainian patriotic song has already become a symbol of the brave Ukrainians fighting against Russia. The challenge was started by Andriy Khlyvnyuk. And many musicians and celebrities joined pic.twitter.com/wVlxiwq655