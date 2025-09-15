Andrei Lemnaru, declarații despre nunta anulată și relația cu ispita Andrușca: „Am încercat să discut cu Ella”

Andrei Lemnaru a intrat în aventura „Insula Iubirii 2025” alături de Ella Vișan, femeia pe care urma să o ia de soție pe 13 septembrie. Însă, după evenimentele surprinzătoare din timpul emisiunii, cei doi au decis să pună capăt relației și să anuleze nunta.

Pe parcursul show-ului, Ella s-a apropiat de Teo Costache, iar Andrei și-a găsit alinarea în compania ispitei Andrușca (Andreea Aurică). La câteva ore după data la care ar fi trebuit să aibă loc nunta, Andrei a oferit un interviu pentru Libertatea despre experiențele prin care a trecut în ultimele luni.

„Experiența m-a schimbat total. Am luat-o de la zero, am pornit de jos… Știu că foarte multă lume a discutat despre reacțiile mele, însă consider că acestea au fost normale. De ce cred asta? Nu trebuie să reacționezi urât când vezi astfel de lucruri… Oricum nu poți schimba ce se întâmplă! Da, a fost un șoc. După terminarea filmărilor nu am fost chiar atât de bine din punct de vedere psihic. M-am întors în Anglia, eram singur acolo… Atunci a fost punctul culminant! Am fost nevoit să apelez la un psiholog pentru a depăși perioada dificilă.”

Ce s-a întâmplat cu relația cu Andrușca

Întrebat dacă a purtat discuții cu Ella sau Teo după emisiune, Andrei a explicat: „Nu! După ce m-am întors de la filmări, nu am avut o conversație cu Teo. Nu aveam de ce! Dacă voiam să cer anumite detalii, puteam să i le cer Ellei. Eu cu ea am avut o relație, cu ea urma să îmi construiesc o familie. Teo nu avea cu ce să mă ajute! Nu avea de ce să îmi explice ce trebuia să fac în relația cu Ella. În schimb, am încercat să discut cu Ella atunci când m-am întors în Anglia, dar nu a putut exista această conversație între noi doi.”

Referitor la apropierea de Andrușca, el a ținut să clarifice că nu a fost o formă de răzbunare. De asemenea, ispita a fost cea care a pus punct relației, iar Andrei nu a dezaprobat decizia.

„Apropierea mea față de Andrușca nu a fost ca o răzbunare. Chiar nu am primit mesaje răutăcioase cu privire la acest aspect! Oamenii au fost fericiți. La noi doi s-a văzut că am simțit să facem respectivele lucruri. Atât din partea mea, care treceam printr-o despărțire, cât și din partea ei. Ni se citea în privire! Toți și-au dat seama că am fost reali. Nu a fost un joc sau o răzbunare. (...) Ea a hotărât să pună punct, iar eu am acceptat. Și-a dat seama că nu sunt bine și că în momentele respective nu aveam nevoie de nimeni în viața mea. Trebuia să mă refac emoțional și mental. Eram nevoit să mă pun pe picioare, pentru a avea o relație! Andrușca mi-a fost alături, a încercat să mă ajute, dar m-am închis în mine, la un moment dat. Nu mai permiteam nimănui să intre în viața mea! Nu mai simțeam nevoia să mă deschid, să vorbesc despre supărările care mă presau.”

