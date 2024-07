Andrei Marga (78 de ani) este filozof, istoric, profesor universitar, fost ministru al Educației (decembrie 1997 - decembrie 2000), fost ministru al Afacerilor Externe (mai 2012 - august 2012). În ultimul deceniu s-a concentrat mai mult pe activitatea didactică și cea publicistică, însă de la izbucnirea conflictului din estul Ucrainei, a revenit în prim-plan, pentru publicul larg.

În septembrie 2022, Andrei Marga a înfuriat un anumit segment al societății, după ce a declarat că „Ucraina este în frontiere nefirești" și că „trebuie să cedeze teritorii Ungariei – Transcarpatia, Poloniei – Galiția, României – Bucovina și Rusiei – Donbasul și Crimeea". De asemenea, intelectualul român a precizat că tensiunile din Ucraina trebuie încheiate prin chemarea la negocieri a SUA, Rusia, Germania, Ucraina și China. Afirmațiile profesorului Marga au fost criticate pe de o parte, pe de altă parte au fost aplaudate, de un alt segment din societate. Astfel, George Simion a anunțat la un moment dat că fostul ministru ar putea fi un candidat redutabil din partea AUR, la alegerile prezidențiale.

Negocierile cu AUR și restul partidelor, alegerile din 2024, cele mai acute probleme ale societății românești și războiul din Ucraina se numără printre temele pe care Ziare.com le-a abordat alături de Andrei Marga, în cadrul unui interviu exclusiv.

Andrei Marga: „Niciunul dintre candidații la alegerile prezidențiale nu va aduce bunăstare cetățeniilor, libertăți și democrația pe care ne-o dorim cu toții"

Ziare.com. Andi Miron: Cum evaluați candidații la prezidențiale, din 2024?

Andrei Marga: În legătură cu alegerile din 2024, primul lucru care trebuie remarcat este proasta lor organizare. Știm bine, s-a recurs la soluții care sunt dăunătoare unui proces electoral curat: 1. S-a speculat de cei care au organizat alegerile, pentru a se avantaja. 2. S-a recurs la comasarea cunoscută, care nu e recomandată de nicio practică sănătoasă a democrației. 3. S-a recurs la o coalizare copleșitoare, fie și ea împotriva naturii, pentru a împiedica pe cineva să fie ales. O democrație curată, potrivit Proclamației de la 1918, nu tolerează astfel de lucruri. Prin urmare, dintr-un proces electoral viciat, evident, au rezultat lucruri care în fond, rămân discutabile. Problema legitimării nu e rezolvată, încă, din nefericire pentru țara noastră.

În legătură cu candidații de la alegerile prezidențiale, aș spune simplu: niciunul nu va scoate România din crizele în care ea se află. Niciunul nu va aduce bunăstare cetățenilor, libertăți și democrația pe care ne-o dorim cu toții. Niciun candidat nu are un program. Declarații pompoase, da, sunt. Vor fi niște alegeri făcute de mântuială, care vor ține România unde este. Nu văd nicio luminiță de la candidații actuali. Ar fi bine să apară noi candidați. Dar sunt ei permiși? Sistemul permite noi candidați? Vor veni oameni cu programe pentru această țară? Să fim foarte clari: alegerile se fac pentru a discuta ceea ce e de făcut, în interes general, într-o comunitate.

Andrei Marga: „Suntem într-un regim prostocratic"

Ziare.com. Andi Miron: Față de acum unul-două decenii, candidații din ziua de azi sunt mai competenți sau incompetenți? Este o diferență majoră?

Andrei Marga: Cei de acum, niciunul nu are pregătirea ca să asume situația României, economic, tehnologic, juridic, cultural, moral. Niciunul nu are capacitatea de a prinde problemele României în câteva măsuri puternice, care să fie un program veritabil. Dacă ar fi să comparăm cu alte dăți, sigur... Nu intrau plagiatori la candidatură, nu intrau oameni care nu și-au isprăvit, totuși, studiile în mod normal. Și mulți dintre cei care au mai trecut prin guvern, se vede bine că n-au putut produce ei înșiși niște un text de trei pagini, în care să expună ceva.

Eu cred că este vorba despre incompetență. Suntem într-un regim prostocratic. Perspectiva este să continuăm cu acest regim, eu m-am opune la această continuare.

Andrei Marga: „România are clivaje sociale care n-au mai fost niciodată în istoria ei"

Ziare.com. Andi Miron: Care ar trebui să fie prioritățile viitorului președinte al României? Care sunt cele mai acute probleme ale țării, în ziua de azi?

Andrei Marga: În România trebuie să se lămurească ce este interesul public. La noi, vedem bine că interesul public este confundat cu interesul unor grupuri. Mai concret, este clar că în România trebuie urgent lămurită o reconstrucție economică. România are o dezvoltare, dar deocamdată, este pe comerț, pe importuri și din păcate, puține exporturi. Este prea dependentă de ceea ce se întâmplă în relația dintre marile companii. Trebuie întărit sectorul care susține economia unei țări, ce poate fi privat, dar care să nu depindă atât de mult de imigrația sau emigrația capitalurilor.

România are clivaje sociale care n-au mai fost niciodată în istoria ei. De exemplu, educația. Devine clar că abandonul școlar din România începe să întreacă abandonul de la nivelul anului 1938, ceea ce e dramatic. Indiferent de regimuri, această țară s-a luptat să aducă oamenii la școală. Dincolo de faptul că e sărăcie mare și nu doar în nordul Moldovei. Și în Ardeal, și peste tot găsești locuri lăsate în mizerie. Sărăcia în România lovește dincolo de o treime dintre oameni, ceea ce este inacceptabil.

Instituțional, trebuie să ne învățăm toți să discutăm legitimarea alegerilor, legitimarea instituțiilor, legitimarea decidenților, legitimarea deciziilor. Vedem că la noi, în afară de un jurist, Mircea Djuvara, nimeni nu a vorbit despre legitimare, multă vreme. Acum, mai suntem doi-trei care vorbim despre legitimare. Fără legitimare nu există democrație.

O altă mare problemă este emigrarea talentelor. În sondajele care se fac în licee, mai mult de jumătate dintre liceeni mărturisesc că vor să plece în străinătate. Vedem că nu s-a putut stopa emigrarea. Mai departe, vedem în prognoze că nu se întrevede situația în care România va inversa tendința.

Andrei Marga: „Ar fi păcat să se elimine Bacalaureatul. E nevoie de o examinare mai riguroasă"

Ziare.com. Andi Miron: De curând, a izbucnit un scandal referitor la faptul că Bacalaureatul ar fi fost mult mai ușor decât anul trecut. Și în 2023 au avut loc polemici asemănătoare, cu o comparație față de anul 2022. Promovabilitatea a fost în 2024 de aproape 80%, în urmă cu un deceniu era de 50%. De asemenea, în ultimii ani se tot vorbește despre o schimbare de paradigmă: examene cât mai simple și unele, chiar să fie scoase. În acest context, cât de importante considerați examenele, în special Bacalaureatul, respectiv examinările riguroase?

Andrei Marga: Și în tradiția românească, inspirată de cea franceză și germană, Bacalaureatul era ”examenul maturității”. El presupunea testarea elevului la mai multe materii, pentru ca societatea să-și dea seama dacă elevul are sau nu o pregătire matură.

La noi, Bacalaureatul a fost introdus de ministrul Angelescu, în anii '20. El era prefigurat și la Spiru Haret, și la alți miniștri. Dacă vorbim despre rolul lui, el rămâne „cheie", în continuare. În statele menționate, el a fost gândit ca un examen de talie națională, pentru a verifica maturitatea pregătirii unui tânăr. Argumentele în favoarea Bacalaureatului rămân solide și astăzi.

În tradiția românească, de la Angelescu încoace s-a venit cu un nou avantaj: în legile din '89, '95 s-a fixat Bacalaureatul și Capacitatea. Ar fi păcat să se renunțe la Bacalaureat sau la examenele de talie națională. Nu s-ar câștiga nimic, s-ar pierde foarte mult. Eu cred că nu trebuie să se preocupăm de relaxarea de examene, ci de a le face mai riguroase, ceea ce nu înseamnă mai „sperietori". O examinare mai riguroasă este „cheia" educației.

Andrei Marga, despre Klaus Iohannis: „O stagnare în prelungirea derapajului care s-a petrecut sub Băsescu"

Ziare.com. Andi Miron: Cum evaluați cele două mandate ale lui Klaus Iohannis, autor al planului „România Educată"?

Andrei Marga: Cele două mandate au fost o stagnare în prelungirea derapajului care s-a petrecut sub Băsescu. Nu există nicio realizare a regimului actual, Iohannis. Niciun domeniu nu a fost atins cu efecte benefice. Este un regim fără nicio realizare. În mod normal, dacă stai zece ani într-o funcție, trebuie să ai realizări. Dacă nu ai, ești vinovat.

De ce nu au picat negocierile dintre Andrei Marga și AUR: „Am avut discuții cu mai multe forțe politice"

Ziare.com. Andi Miron: La un moment dat a fost vehiculat numele dumneavoastră în spațiul public în relația cu AUR, că ați putea candida din partea partidului de opoziție la prezidențiale. Până în ce stadiu al negocierilor s-a ajuns și de ce nu au avut succes?

Andrei Marga: Am avut discuții cu mai multe forțe politice, nu numai cu AUR și sunt, încă. Dar am spus mereu, numai dacă se face o coaliție cu șanse, cineva rațional intră într-o astfel de competiție. Așa că, personal, îmi elaborez liniștit lucrările și meditez, dar când s-ar face o astfel de coaliție, se poate discuta.

Ziare.com. Andi Miron: Nu v-ați gândit să atacați scena politică prin crearea propriului partid?

Andrei Marga: Nu poți face un partid doar pentru alegeri. Dacă e să rezolvi problemele societății, trebuie să fie o susținere politică puternică, ea trebuie să vină din partide deja formate.

Andrei Marga: „România nu are extremism la ora actuală, în politică"

Ziare.com. Andi Miron: În Europa și mai ales, de curând, în Franța se tot vorbește despre „extrema stângă" și „extrema dreaptă". Există formațiuni de „extremă stângă" și „extremă dreapta" în România? Sau această etichetă reprezintă o exagerare?

Andrei Marga: Nu e cazul să punem eticheta de „extremism". Există discuții mai severe. Extremismul este altceva, și de stânga, și de dreapta. România nu are extremism la ora actuală, are oameni cu păreri mai radicale, mai diverse, care pun în discuție diverse teme. În România trebuie discutat mai sincer. Ar trebui revenit la folosirea mai grijulie a termenilor.

Analiza lui Andrei Marga, despre războiul din Ucraina: „Nu va fi pace până când nu se va regla și situația teritoriilor"

Ziare.com. Andi Miron: Cum vedeți soluționarea conflictului din Ucraina?

Andrei Marga: Trebuie făcută distincție între poporul ucrainean și grupul conducător. La această oră apare o diferență, e clar. Eu am fost și delegat de Uniunea Europeană să lansez programe universitare în Ucraina, cunosc Ucraina, i-am susținut, dar în chestiunea care a pornit după Maidan și cu tot ceea ce a urmat, lucrurile se pun într-o altă lumină. La Alba Iulia, în septembrie 2022, am spus că nu se va rezolva problema ucraineană, nu se va depăși războiul fără a discuta inclusiv situația frontierelor în Europa. Am spus că trebuie mers până la capăt cu lichidarea Pactului Ribbentrop-Molotov, care știm bine, a fost abrogat pe o parte, dar pe alta nu, încă. Și noi suntem în această situație, Bucovina de Nord și județele din sud, ele sunt sub impactul acelui pact. Din câte se știe, în discuția care a fost atunci, chiar Stalin a dat Bucovina pe 30 de ani.

Există niște lucruri care nu se iau în seamă. Multă lume discută drept internațional. Dar cine studiază cu atenție dreptul internațional, va recunoaște că acesta se referă la dreptul tratatelor adoptate între țări și validate de autoritățile lor reprezentative, adică de parlamente. După Al Doilea Război Mondial, noi nu avem tratate. Noi avem tot felul de aranjamente, dar nu avem tratate. E Tratatul de la Paris din '47, dar acela a fost un tratat de încheiere a păcii, nu de fixare a teritoriilor. Este Acordul de la Helsinki, din '75, care e un acord, este Memorandumul de la Budapesta, din '94, privind dezarmarea nucleară a Ucrainei, care nu a fost ratificat de parlamente. Noi ne mișcăm într-o Europă în care nu sunt tratate după cel de-Al Doilea Război Mondial, cum erau după Primul Război Mondial. Lucrurile au rămas la jocul forțelor politice, pe lângă faptul că trebuie să recunoaștem: una era atmosfera în 1985, când Reagan și Gorbaciov au hotărât rearanjarea Europei și apoi a intervenit și Bush. Alta e situația după 1991, când superputerile au intrat din nou în concurență, chiar în conflict.

Oricum, pe acest fundal politic și juridic trebuie discutată și situația Ucrainei. Atunci, soluția este clar, un acord european care să încheie și Al Doilea Război Mondial, care să fie și un tratat de securitate (...) Trebuie găsite soluții, luând în considerare și particularitățile situației postbelice. De aceea, la Alba Iulia, am spus că nu va fi pace până când nu se va regla și situația teritoriilor.

E o chestiune de bun simț: nu va exista pace în regiune dacă nu se vor implica toți actorii. Acum încep anumite de pace, anulate pentru noiembrie, ceea ce e rău. Dacă vrei să faci pace, începi de a doua zi.

Andrei Marga: „Vrem pace durabilă sau o pace compromisă? Eu sunt pentru pace durabilă"

Ziare.com. Andi Miron: Va fi nevoită Ucraina să cedeze teritorii?

Andrei Marga: E clar că vine un aranjament nou. Forma în care se va face, se va discuta. Dacă nu luăm în seamă istoria teritoriilor, amânăm niște rezolvări și creăm niște tensiuni în viitor. Vrem pace durabilă sau o pace compromisă? Eu sunt pentru pace durabilă.

Ziare.com. Andi Miron: Credeți că Ucraina va reuși aderarea la NATO și Uniunea Europeană, în următorii ani?

Andrei Marga: Înainte de aceste lucruri, trebuie pusă întrebarea: cui folosește? Mai bine să ne ocupăm de tratatele de securitate și de premisele asigurării unei păci, înainte de a ne ocupa de înarmare. Acum, multe țări se ocupă de înarmare. Dar de ce să nu ne ocupăm și de partea cealaltă? Sigur, nimeni nu poate lua dreptul cuiva de a fi sigur.

Ziare.com. Andi Miron: Cum evaluați relația oficialilor României cu omologii din Ucraina? Ce poziții ar trebui să adopte reprezentanții României din Parlamentul European, în relație cu statul vecin din nord?

Andrei Marga: Și la nivelul Uniunii Europene sunt diverse opinii. La nivelul UE, în opinia mea, ar fi ora ca interesele Europei să intre mai în față, care includ și securitatea. Noi putem îmbrățișa ideologii, dar nu putem ieși din geopolitica în care suntem. Putem modifica istoria, dar nu și geografia.

Eu aș propune ca ponderea geografiei în deciziile politice să fie mai mare. A spus-o înaintea mea Liviu Rebreanu în '40. Ne luăm după ideologii sau ne luăm după geopolitică? El propunea să ne luăm după geopolitică. Geografia e stabilă, istoria e schimbătoare.

