Fost ministru de Externe al României, Andrei Marga: „Toate indiciile arată că nu se poate câștiga militar războiul din Ucraina”. Soluțiile de pace propuse INTERVIU

Andrei Marga (79 de ani), ministru de Externe al României în anul 2012 și ministru al Educației în perioada 1997-2000, a generat un mare val de reacții în societatea românească, în anul 2022 - la scurt timp după declanșarea conflictului din estul Ucrainei - când a declarat că administrația de la Kiev „trebuie să cedeze teritorii”. În prezent, Marga - profesor universitar, filozof - urmărește cele mai importante subiecte de politică externă, pe care le abordează prin intermediul aparițiilor publice și al cărților sale.

În 2022, Andrei Marga a declarat că „Ucraina se află în frontiere nefirești”. Astfel, pentru pace în regiune, administrația ucraineană „trebuie să cedeze teritorii Ungariei – Transcarpatia, Poloniei – Galiția, României – Bucovina și Rusiei – Donbasul și Crimeea". De asemenea, intelectualul român a precizat că tensiunile din Ucraina trebuie încheiate prin chemarea la negocieri a SUA, Rusia, Germania, Ucraina și China. Afirmațiile filozofului au fost criticate pe de o parte, pe de altă parte au fost aplaudate, în spațiul public - potrivit unui sondaj Avangarde, realizat în acea perioadă, 71% dintre români se opuneau livrărilor de arme către Ucraina.

Schimbări majore pe scena politică internațională

După mai bine de trei ani de când Vladimir Putin a anunțat demararea „operațiunii speciale” în estul Ucrainei, Andrei Marga a vorbit pentru Ziare.com despre cele mai importante decizii și evenimente de pe scena politică internațională. De la momentul ofensivei Moscovei, la vârful SUA, al României și al Germaniei au apărut noi figuri. De asemenea, poziția Ursulei von der Leyen s-a consolidat la vârful UE, după moțiunea de cenzură inițiată de opoziție, iar Comisia Europeană vorbește tot mai des despre programul de „reînarmare”. În plus, noul ministru de Externe al României, Oana Țoiu, a transmis de curând că „trebuie să trecem de la a ajuta Ucraina să reziste, la a o ajuta să câştige”.

În acest context, Andrei Marga a făcut declarații, în cadrul unui interviu pentru Ziare.com.

Andrei Marga: „Comunicările din spațiul public despre războiul din Ucraina sunt mai degrabă subiective, informațiile rămân contradictorii, iar realitatea este adesea diferită de ceea ce se spune”

Ziare.com - De la declanșarea conflictului din Ucraina, în spațiul public au fost comunicate diverse informații contradictorii. În baza datelor la care aveți acces dvs., ce puteți spune despre stadiul actual în cazul războiului din Ucraina?

Andrei Marga - Aveți dreptate, comunicările din spațiul public despre războiul din Ucraina sunt mai degrabă subiective, informațiile rămân contradictorii, iar realitatea este adesea diferită de ceea ce se spune. Nu este greu se observat că sunt în joc cauze diverse. Una este insuficienta examinare a datelor istorice și juridice ale acestui război. De la o vreme, unii se simt datori ca, din solidaritate cu țara ale cărei frontiere au fost trecute în forță, să redea exclusiv opinia celor care o conduc, cu exagerările ei cu tot. Întreținută de un vast aparat de propagandă, această opinie caută să stăpânească informațiile publice.

Iar acest aparat recurge vizibil la pictarea în fel și chip, cât mai negativă a rivalului extern. În loc să se observe că toate țările s-au schimbat de-a lungul deceniilor, se perorează despre unele că ar fi „înapoiate”, „străine de democrație” și că ar „pierde tot timpul”. Și invers, dar tot propagandistic, cum au observat diplomați și intelectuali din Germania, Ungaria, Franța și alte țări, se pretinde că Ucraina ar „apăra întreaga Europă” și că de soarta ei ar atârna valorile europene. Se pot înțelege cele ce se spun într-o țară în condiții de război, dar este cel puțin exagerat să se pretindă că așa ceva este și de la sine adevărat.

Ca să fie clar de la început, nu este vorba de a lua partea unora în dauna altora, războiul din Ucraina fiind o chestiune care privește cele două țări. Sub acest aspect, Helmut Schmidt (Die Mächte der Zukunft, 2006), care a participat ca tânăr ofițer de stat major la campania răsăriteană cunoscută a Wehrmacht-ului din anii patruzeci, a avertizat pe drept că, în condiții normale, nu ar trebui ca cineva să interfereze în relația de mai mult de șaisprezece secole dintre ruși și ucraineni. Sunt popoare cu istorie, cultură, limbă în mare măsură comune. Acest avertisment rămâne valabil – integritatea fiind, în opinia mea, condiție a oricărei rezolvări echitabile în raport cu istoria.

„Includerea Ucrainei și Georgiei în NATO poate antrena războiul”

Sunt acum două condiții practice ale ajungerii la adevăr în privința acestui război. Prima este analiza istorică și juridică până la capăt a datelor. A doua este corelarea diferitelor surse de informații. Sub câteva aspecte, războiul din Ucraina are un dosar istoric pe care nimeni până azi nu l-a contestat.

Primul aspect este acela că, așa cum recunosc actorii situației (secretarul de stat american Baker, diplomați germani etc.), a existat o înțelegere Gorbaciov-Bush-Kohl potrivit căreia Rusia să-și retragă armata din Europa Centrală, Germania să se unifice și nicio altă forță militară să nu ocupe acel spațiu. Doar că, Europa, în loc să continue pe calea normalizării situației de după Al Doilea Război Mondial și „războiul rece”, încheind tratatele necesare, s-a creat o nouă situație conflictuală prin preocuparea de a prelua Ucraina și Georgia în NATO. Așa cum au declarat participanți la summit-ul NATO din 2008 (cancelarul german, președintele francez, reprezentanți americani, dar și președintele rus), includerea celor două țări în NATO poate antrena războiul, căci Rusia nu acceptă intrarea altor puteri pe ceea ce ea consideră „centura ei de securitate”. Așa cum au menționat diplomați americani, comunicatul summit-ului a fost modificat de cineva în favoarea includerii – ceea ce a tensionat grav politica europeană.

Al doilea aspect este acela că, după cum se știe din istoriografia celui de Al Doilea Război Mondial, exterminările de evrei, probabil cele mai ample din Holocaust, s-au petrecut pe teritoriul Ucrainei. Presa internațională (din SUA, Israel, Franța etc.) a și evidențiat cu timpul recrudescențe naziste în Ucraina, iar simbolistica acestora a revenit sub regimul actual. Cei mai cunoscuți istorici contemporaniști din Franța, Germania, SUA etc. au arătat că „maidanul” – mișcarea care a răsturnat puterea politică aleasă la Kiev și a dat startul schimbării geopolitice – a fost operă de servicii secrete. George Soros a revendicat pentru sine organizarea „maidanului”, iar analize internaționale au confirmat că doar până la 25% dintre participanți știau despre ce este vorba.

Rămâne, însă, misterioasă aprinderea din nou a minții unor politicieni cu teza că „Rusia este prea mare”. Nu se explică altfel intervenția intempestivă a lui Boris Johnson ca nu cumva la Istanbul să se ajungă la pace între Rusia și Ucraina, ca și alte intervenții apoi pentru ca războiul să nu se oprească.

Rămâne de analizat și ceea ce relevă investigarea arhivelor relativ recent deschise (de pildă, Lutz Hachmeister, Hitlers Interviews. Der Diktator und die Journalisten, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2024). Anume că Führer-ul, chiar în contextul în care emisarii săi erau trimiși la Moscova să negocieze cooperarea, discuta cu intimii atacarea Rusiei, care i se părea „vulnerabilă”.

Se știe prea bine că în orice decizie de stat se împletesc premise complexe, ce vin din situația istorică de facto și din interese proprii, care se pot discuta îndelung. În fapt, Rusia a trecut cu armata granița Ucrainei, după ce înăuntrul conducerii ei a avut loc o evoluție. Această evoluție a atins concepția privind profilarea Rusiei în lume și, desigur, deciziile militare (detaliat în A. Marga, Ordinea viitoare a lumii, Niculescu, București, 2023).

Președintele Vladimir Putin a criticat în discursul de la Munchen (2007) reluarea „războiului rece” și încercările de izolare a Rusiei și a prefigurat noua atitudine internațională a țării sale. El a îmbrățișat explicit vestita „idee rusă” ca axă a „renașterii Rusiei”, lansată de Ivan Iljin. O vastă literatură, cu bună bază factuală (vezi Dmitri Trenin, The Putin Doctrine, 2013; Steven Lee Myers, The New Tsar. The Rise and Reign of Vladimir Putin, 2015; Robert Nalbandov, Not by Bread Alone. Russian Foreign Policy under Putin, 2016 etc.), oferă tabloul acestei evoluții.

Andrei Marga: „Crimeea nu a fost niciodată ucraineană”

Primul pas major a fost recuperarea Crimeii, care nu a fost niciodată ucraineană, fiind dată în administrare Ucrainei în 1954, sub Hrusciov, în cadrul luptei pentru succesiunea lui Stalin. Al doilea pas a fost trecerea armată în Răsăritul rusofon al Ucrainei, în situația în care statul ucrainian a eșuat în politica democratică față de minorități, inclusiv în aplicarea acordurilor de la Minsk. Ne dăm seama ce stupoare s-a creat când unul dintre avocații acordurilor a spus că ele au fost elaborate doar pentru a da timp Ucrainei să se înarmeze.

Nu s-au putut invoca probe că Rusia ar fi vrut în 2022 să cucerească Ucraina și să îngenuncheze pe cineva. În planul de pace german (2023), care are printre semnatari cunoscători profesionalizați ai situației politico-militare (un general, fost responsabil la NATO, și un consilier de politică externă al cancelarului Kohl), se arată clar că nu există nici o dovadă că Rusia ar urmări teritorial altceva decât revenirea în Crimeea și Donbas. Rusia a vrut, se poate spune, dislocarea conducerii ucrainene, pe care o socotește responsabilă de deteriorarea relațiilor. Nu s-au putut invoca nici probe că Rusia nu putea încheia războiul în primele săptămâni – în definitiv, era clar că vrea să evite ofensarea poporului ucrainian și preluarea răspunderii pentru ocuparea unei țări mari, geografic și demografic, cu toate obligațiile administrative implicate.

Andrei Marga: „Rusia înaintează militar, bucată cu bucată. Se discută despre pace, dar degeaba, pentru că se continuă alimentarea cu arme”

Ziare.com - Cum evaluați desfășurarea conflictului și cât de mare este pericolul pentru armata lui Zelenski?

Andrei Marga - Cum se stă astăzi? Rusia a revenit în Crimeea și a restabilit controlul în Donbas. După datele analizelor internaționale de la această oră, Rusia înaintează militar, bucată cu bucată. Se discută, desigur, pacea – numai că degeaba se cere stoparea ostilităților, dacă se continuă alimentarea cu arme. Oprirea transferului de arme și încetarea focurilor de armă în orice formă sunt, împreună, indiciul că o parte sau alta vrea efectiv pacea. Altfel, va continua bombardarea de ambele părți, dronele întreținând mai departe un război oricum evitabil.

Este tot mai mult cazul să se observe și la noi că între timp are loc și configurarea unei atmosfere internaționale schimbate. Planul de pace al Chinei (2023) prevede suveranitatea țărilor după ce se ajunge la acorduri care respectă interesele de securitate ale fiecărei părți. Rusia a declarat că nu acceptă altceva și a precizat în context că promovează neabătut obiectivele pentru care a intrat în război. Președintele SUA a declarat că nu favorizează o parte sau alta, dar vrea pace. Azi este tot mai limpede că nu mai este posibilă securitatea unei țări fără a include în ea și securitatea vecinului.

Andrei Marga: „Europa va plăti costurile războiului din Ucraina, iar faptul este, din nefericire, evidență”

Se poate face oricând calculul forțelor militare aflate la dispoziție de o parte sau alta, dar nu doar acest indicator tehnologic decide evoluția evenimentelor. Nu indicatorii pur militari contează, ci faptul că, în afara înțelegerilor, lumea va plăti din greu aventurile războinice. Am spus din capul locului și am repetat mereu că Europa va plăti costurile războiului din Ucraina, iar faptul este, din nefericire, evidență.

Andrei Marga: „Toate indiciile arată că nu se poate câștiga militar războiul din Ucraina”

Ziare.com - Plecând de la cele menționate de dvs., care sunt perspectivele războiului ruso-ucrainean?

Andrei Marga - Ce perspective sunt acum? Toate indiciile arată că nu se poate câștiga militar războiul din Ucraina. Este de luat în seamă și faptul că Rusia acuză o „amenințare existențială”, încât pe acest fundal recursul la lovituri cu arme nucleare tactice nu poate fi exclus. Nu există alternativă la negocieri între Rusia și Ucraina – desigur între autoritățile lor legitimate de alegeri.

Din nefericire, deocamdată, în urma războiului rămân răni adânci și o vastă distrugere. O țară continuă să se distrugă fără alegeri și cu decizii precum cele pe care le ia.

Cel de-Al Doilea Război Mondial a rămas neîncheiat, susține Andrei Marga

Teza mea privind încheierea războiului din Ucraina am expus-o pe larg în volumul Pacea astăzi (Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2024). Sunt de părere că pentru revenirea cursului internațional de la războiul din Ucraina, la cooperare, ar trebui plecat de la sarcina neîndeplinită a anilor nouăzeci: crearea unei noi structuri de securitate în Europa și în lume și încheierea celui de Al Doilea Război Mondial și a „războiului rece” prin tratatele indispensabile.

În fapt, ieșirea de pe scenă a celor care au realizat înțelegerile anilor optzeci și nouăzeci – Reagan, Gorbaciov, Bush, Kohl, Baker, Shevarnadze, Genscher – a însemnat și ivirea neînțelegerilor. Se plătesc scump nesiguranțele create de neîncheierea tratatelor pe baza dreptului internațional. Primul Război Mondial s-a încheiat cu tratate – Versailles, Trianon, etc. Al Doilea Război Mondial are tratatul de la Paris (1947), dar acesta este doar un tratat de pace, nu mai mult – oricum, nu este tratatul de securitate de care este nevoie.

Desigur, orice înțelegere în formele acordului, memorandumului, declarației comune dintre state etc. este importantă. Dar forța de a regla durabil relațiile dintre state o au tratatele care întruchipează dreptul internațional. La propriu, nu orice înțelegere înseamnă drept internațional – pentru a fi așa ceva, o înțelegere trebuie să respecte criterii istorice, demografice etc. și să aibă ratificarea parlamentelor reprezentative ale statelor implicate. Se observă ușor că unele acorduri și memorandumuri, care se invocă azi naiv sau demagogic ca „drept internațional”, nici nu au fost ratificate de parlamentele respective vreodată!

Andrei Marga: „Chiar unele tratate ale anilor ‘70 între țări europene, care au dus la pacificare pe continent, conțin o precizare: ele sunt valabile până la reglementarea finală a chestiunilor generate de război”

Trebuie recunoscut că după Primul Război Mondial s-a manifestat o conștiință juridică mai acută a ceea ce înseamnă la propriu drept internațional. Această conștiință o mai au destui oameni și după Al Doilea Război Mondial. De aceea, chiar unele tratate ale anilor șaptezeci între țări europene, care au dus la pacificare pe continent, conțin o precizare: ele sunt valabile până la reglementarea finală a chestiunilor generate de război. De aceea, un președinte german, renumit jurist, a și observat: nimeni în perioada postbelică nu a avut mandatul parlamentului țării sale să negocieze încheierea războiului sub toate aspectele, inclusiv teritoriile. Nu mai insist asupra faptului cunoscut că nu s-a abolit până la capăt nici măcar pactul Ribbentrop -Molotov!

Inclusiv războiul din Ucraina atestă faptul că, fără un tratat de securitate în Europa și fără tratate corespunzătoare între țări, nu se ajunge decât la noi conflicte. Iar o schimbare importantă se petrece chiar sub ochii noștri. Cine călătorește de la Kiev spre Alma Ata și înaintează spre China își dă ușor seama că, în situația în care în Ucraina se amplasează fie și numai rachete cu rază medie de acțiune, se atinge securitatea Chinei. Iar China nu mai poate fi indiferentă la ceea ce se petrece în securitatea Europei.

Andrei Marga, reacție după mesajul lui Volodimir Zelenski privind România

Ziare.com - Volodimir Zelenski a avertizat cu privire la scenariul în care Vladimir Putin va cuceri Odesa, pentru a izola Ucraina de mare și pentru ca Rusia să ajungă la granița României. În ce măsură considerați acest scenariu fezabil?

Andrei Marga - Se vorbește prea ușor despre intențiile cuiva, în locul respectivei persoane. A devenit parte a propagandei ce se face astăzi vorbirea în orice chip despre intențiile presupuse ale rivalului. În definitiv, în nicio țară a lumii, deciziile majore nu sunt personalizate, cum spune propaganda, chiar dacă demnitarii au atribuții cunoscute.

Nu există nicio probă că ținta Rusiei este în vreun fel România – dimpotrivă, declarațiile oficiale sunt cu totul altele. Mă tem, însă, că decidenții nepregătiți ai României actuale nu știu cu ce se joacă și agită conflicte pentru a-și masca incapacitatea de a ameliora starea țării, de care sunt răspunzători. Din păcate, în istorie, uneori, se caută evacuarea de dificultăți interne prin vorbe despre conflicte.

Andrei Marga, verdict în cazul conflictului din Ucraina: „România nu are ce căuta în acest război”

Ziare.com - Așa cum bine cunoaștem, la nivelul Parlamentului European și la nivelul parlamentelor naționale există două curente de opinie: pentru ajutorul acordat regimului Zelenski și „anti”. În cazul României, care considerați că este scenariul și bun, respectiv cel mai periculos?

Andrei Marga - În România, relația cu rușii este abordată astăzi mai curând cu informații sumare și ideologii depășite – plecând de la faptul ocupației de după 1945, cu nefericirile ei. Amintirea istorică negativă mulți români o leagă astăzi în primul rând de ruși.

Relațiile dintre popoare au, cum știe orice om lucid, umbrele și luminile lor. Când se va scrie, însă, istoria pe bază de arhive va fi limpede că, de fapt, în această amintire negativă se stilizează din istorie momente de dificultate, se extrapolează și se diabolizează – ori aceasta nu este o abordare cultivată și nici o politică matură. Liviu Rebreanu avea dreptate când, în Jurnalul său, cerea rezolvarea matură a litigiilor cu rușii, pentru a nu oferi în continuare motive de reciprocă suspiciune, de care se agață de obicei profitorii de circumstanțe.

Se ignoră dezinvolt faptul că, în ocupația din 1945 și anii ce au urmat, deciziile politice și militare s-au luat la Moscova, dar românii s-au întâlnit în realitate mai mult cu armatele ucrainene, care au fost trimise spre sud-vestul Europei. Tatăl meu, care era în acei ani rezervist mobilizat în București, îmi relata cum a fost. El știa că era vorba de acele armate. Un prieten maghiar îmi spunea nu demult că și revolta maghiară din 1956 a fost reprimată prin deciziile luate la Moscova, de armate ucrainene care aveau în supraveghere militară regiunea.

Sunt de părere că nu trebuie cedat presiunii la crearea de mituri, nici ale inocenței și nici ale vinovăției. Nici în cazul celor din trecut și, desigur, nici în cazul celor de azi. Faptele și răspunderile fiecăruia ar trebui să conteze în orice caz.

Nu s-a scris încă o istorie adusă la zi a relațiilor cu Ucraina. Lipsește la decidenții României actuale o analiză serioasă a situației din zilele noastre. Personal, am fost implicat în relații de cooperare deschisă cu Ucraina și oamenii ei. Ca rector, am avut cooperări foarte bune cu universitățile Odesa și Kiev. Ca ministru al educației naționale, am sprijinit refacerea învățământului în ucraineană la Sighetul Marmației. Am conlucrat la relansarea, cu autoritățile ucrainene din anii nouăzeci, a învățământului în limba română în Ucraina. Am elaborat proiectul reorganizării universității din Cernăuți pe limbile ucraineană, română, germană, cu o componentă evreiască, și am discutat cu exponenți ai țărilor implicate. Am fost delegat de autorități europene să lansez programe academice europene la Kiev. În relația cu Ucraina au fost momente pozitive după 1989, eu fiind interesat de minoritatea română, democratizarea Ucrainei și stabilirea de tradiții viabile de cooperare.

Dar, spun din nou, cu toată răspunderea: România nu are ce căuta în acest război. Între multe altele, țara noastră nu are de câștigat din formarea, la care unii aspiră, a unei alte puteri militare – de data aceasta, una fără tradiții de politică internațională. Puterile istoriei nici nu au cum să fie îngeri.

Republica Moldova, în noul context geopolitic

Ziare.com - Cum priviți poziția Republicii Moldova în contextul conflictului ruso-ucrainean? Care ar fi cea mai bună reacție a administrației de la Chișinău?

Andrei Marga - În ceea ce privește Moldova, eu cred că europenizarea ei la propriu, cu democratizarea de rigoare, făcută de oameni pricepuți, care sunt și la Chișinău și în alte locuri, este soluția. Moldova are de integrat democratic cetățenii, nu de limitat libertățile unora sau altora. Ea nu câștigă imitând ceea ce au făcut mai rău regimurile de la București în ultimele două decenii – desfigurarea democrației. Moldova câștigă și ea dacă își încurajează cetățenii să-și folosească drepturile și libertățile și să se modernizeze.

Armata europeană. Andrei Marga: „Nu e nevoie de așa ceva,, cât timp este NATO”

Ziare.com - Pe fondul conflictului ruso-ucrainean, la nivelul UE a început să se discute mai mult pe tema „reînarmării” și a „armatei europene”. Cum priviți aceste aspecte, în relația cu NATO?

Andrei Marga - Europa unită era deja în criză sub precedenta Comisie Europeană, dar măcar căuta variante de reorganizare (detaliat în A. Marga, România în Europa actuală, Libris, Brașov, 2019). Nu s-a mai făcut reorganizarea, ci, odată cu Ursula von der Leyen, s-a accentuat birocratismul și ingerința Bruxelles-ului în afacerile interne ale țărilor, prin încălcarea reglementărilor. Acum, în loc să se procedeze cu competență și înțelepciune la progresul integrării democratice a națiunilor care compun Europa unită, lichidând disparități istorice, încurajând creativitatea cetățenească și cooperarea în avantaj mutual, se trăiește un derapaj. De aceea, în multe țări europene sunt reacții.

Proiectul armatei proprii a Europei unite este inspirat, la origine, de vederi gaulliste. S-a vrut ca această armată să înlocuiască puterea americană în Europa. Mai târziu, când SUA, cu administrația Donald Trump, a semnalat că nu mai este de acord să finanțeze la nivel oricât de ridicat prezența militară americană în Europa, se vrea ca proiectata armată europeană să fie opusă altor forțe de pe continent.

Sunt de părere că nu este nevoie de armată europeană, cât timp este NATO. Vigilența rămâne, desigur, parte a istoriei. Îmi amintesc, însă, că deja Heidegger cerea europenilor să se elibereze de clișeele privind Răsăritul. Și el și-a dat seama de otrăvurile ideologiilor și propagandelor. De altfel, în anii nouăzeci, secretarul de stat american James Baker cocheta cu eventualitatea ca și Rusia să intre în NATO. Președintele Vladimir Putin a reluat ideea la nivelul anului 2000. În orice caz, suntem astăzi într-o altă lume – mai legată, mai interdependentă, cum se spune, încât nimeni nu se poate sustrage conexiunilor și le suferă impactul.

Ziare.com - Și totuși, se poate concretiza un astfel de proiect, „Armata UE”?

Andrei Marga - Proiectul armatei europene nu va reuși, căci Europa unită are nevoie stringentă de integrarea democratică a țărilor. De altfel, nu tensiunile și înarmarea sunt soluția la dificultățile din zilele noastre, ci realismul și inteligența. Ca totdeauna în istorie, abia o Europă a libertăților individuale, democrației și culturii este Europa propriu-zisă.

România și relația cu supraputerile mondiale

Ziare.com - Cum ar trebui să joace România în relația cu „supraputerile” menționate de dvs. - SUA, China și Rusia? Dar în relația cu Franța, Germania, Austria, state care au relații economice solide cu țara noastră?

Andrei Marga - Pentru România, a fost un succes istoric invitarea la deschiderea negocierilor de intrare în Uniunea Europeană, în decembrie 1999, și promisiunea obținută în 1996 de intrare în NATO. Transformările ulterioare din societatea românească au permis convertirea negocierilor și a promisiunii în realități. România și-a asigurat astfel un cadru benefic pentru propria dezvoltare.

Din nefericire, garniturile de decidenți care i-au hotărât soarta nu au mai fost capabile în ultimele decenii să fructifice acest cadru, încât, sub multe aspecte, țara nu a putut depăși subdezvoltarea. Mai mult, spre deosebire de alte țări din aceeași uniune și alianță, România și-a distrus cooperările firești, construite în timp, cu restul puterilor și supraputerilor lumii. Azi, aceste cooperări sunt dintre cele mai reduse din istorie, în paguba țării și a cetățenilor ei.

Andrei Marga: „Este esențial pentru România să fie în uniuni și alianțe convenabile. Dar aceasta nu înseamnă să nu aibă cooperări profitabile cu alte țări”

Este esențial pentru România să fie în uniuni și alianțe convenabile. Dar aceasta nu înseamnă să nu aibă cooperări profitabile cu alte țări. Nimeni nu obligă la așa ceva! Iar ostilizările la care se recurge mai nou de către decidenți iresponsabili, care-și închipuie că „istoria se sfârșește”, costă enorm și sunt contraindicate.

Nimic nu poate înlocui valoarea suveranității naționale. Oricum se încearcă, această înlocuire se plătește cu sărăcia generalizată sau mizeria unor categorii. Precum în celelalte țări din Uniunea Europeană, este nevoie și în România de suveranitate națională – însă de una elaborată. Nu solitudinea este soluția, ci promovarea intereselor în conlucrare profitabilă cu alte țări.

Andrei Marga, nemulțumit de înalții reprezentanți ai României: „În orice țară care se respectă, persoanele care ajung miniștri trec prin selecții în care contează competența și se detașează unii mai merituoși”

Ziare.com - Ce puteți spune despre noua componență a Guvernului, în special dacă vorbim despre două funcții cu rol major în arhitectura de securitate, în 2025? Mai exact, despre șefii de la MAE și de la MApN.

Andrei Marga - Primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a adus în finală un primar de oraș mic, care evident, habar nu avea despre ce incumbă președinția. Acum, în cele două ministere la care vă referiți, numindu-se șefi din aceeași extracție, dintre inși cu pregătire inadecvată, este la fel. Ceea ce nu înseamnă că în alte funcții prisosește priceperea!

Ar trebui văzut și demontat mecanismul care permite asemenea malformări. De aceea, aș folosi întrebarea dvs. pentru a menționa că, în România ultimelor decenii, în locul competițiilor, se recurge copios la „desemnări personale”. Se fac abuzuri nenumărate, de la președinte în jos, la toate nivelele, prin „desemnări personale” în funcții în care în alte țări sunt selecții temeinice. Pe cât știm, nu se organizează nicăieri în lume concursuri pentru funcții de ministru, dar, în orice țară care se respectă, persoanele care ajung miniștri trec prin selecții în care contează competența și se detașează unii mai merituoși.

Din păcate, descurcarea la nivel mediocru este luată în România actuală drept pregătire suficientă. Ca efect, diagnoza „prostocrației” (detaliat în Octavian Știreanu, coord., Trecerea la prostocrație. Publicistică în starea de alarmă, București, 2021) continuă să se confirme pe scară mare, cu efecte dezastruoase. Erorile în materie de ocupare de funcții de decizie costă astăzi cel mai mult pe lume.

Andrei Marga: „Dacă nu se eliberează de aceste erori, democrația va înregistra noi crize și va deveni ea însăși autoritară”

Ziare.com - La nivelul UE, puterea susține acordarea de ajutoare militare pentru Ucraina, iar opinia majoritară a opoziției este împotriva acordării acestui tip de sprijin. Moțiunea de cenzură orientată împotriva șefei Comisiei a picat, iar Ursula von der Leyen a acuzat inițiatorii acțiunii de „extremism”, „pro-rusism” etc. Cum priviți acest tablou, respectiv acest război ideologic?

Lumea actuală se eliberează anevoie de o interpretare autorizată cu puterea președinției SUA de către Joe Biden. În situația lumii din 2020, acesta, în loc să valorifice, de pildă, însuflețitoarea tradiție americană a „democrației ca formă de viață” (John Dewey), a apelat la interpretarea, lipsită de fundamentare, a istoriei ca trecere în forță de la autoritarism, la democrație (Karl Popper). Din această interpretare a rezultat conflictualizarea relațiilor internaționale și, între altele, o segregare politico-ideologică a oamenilor. Nu a mai contat libertatea de gândire, ci poziția în raport cu politici curente.

Situația actuală, în care chiar cetățeni de orientare democratică sunt socotiți „extremiști”, „izolaționiști”, „fasciști”, este consecința acestei interpretări. Ea este parte a unei afectări grave a democrației, prin cel puțin patru erori: ignorarea suveranității naționale drept premisă a democrației (ilustrul Pierre Manent a arătat peremptoriu că nu poate fi democrație în afara suveranității naționale); etichetarea de cetățeni care respectă constituția democratică, dar cer măsuri mai bune decât ale guvernării curente; reducerea democrației la o procedură de decizie, cu sacrificarea libertăților cetățenești; scoaterea de sub controlul cetățenilor a aleșilor după alegere. Dacă nu se eliberează de aceste erori, democrația va înregistra noi crize și va deveni ea însăși autoritară.

Andrei Marga: „Nu duce la nimic speranța unora, de o parte și de cealaltă a spectrului politic din România, că îl vor folosi în favoarea lor pe președintele Donald Trump”

Ziare.com - Și președintele SUA, la rândul său, a etichetat de unii adversari politici drept „pro-rus”, pe fondul conflictului ruso-ucrainean. Cum priviți activitatea lui Donald Trump, de la învestire?

Andrei Marga - Am apreciat din capul locului revenirea de la neoliberalism, la republicanismul democratic al tradiției americane, pusă în mișcare de Donald Trump. Și, cu aceasta, desigur, eliberarea justiției de sub controlul și strânsoarea decidenților politici. Am apreciat voința președintelui de restabilire a dialogului supraputerilor – SUA, China, Rusia – și voința de a stinge rapid războiul. Nu se pot soluționa problemele lumii actuale prin război, iar cooperarea supraputerilor rămâne condiția păcii.

Mi-am dat seama, însă, de două lucruri. În comparație cu Ronald Reagan, lipsește din spatele actualului președinte american curentul teoretic-argumentativ care să propulseze o asemenea politică. Sau nu este folosit suficient acest curent, care este de obicei puternic în Statele Unite! În aceeași comparație, susținerea din societatea americană este încă ceva mai redusă. Probabil că președintele depinde mai mult decât se crede de forțe din jur.

Aș vrea ca Donald Trump să reușească în cele două direcții. Nu duce, însă, la nimic speranța unora, de o parte și de cealaltă a spectrului politic din România, că îl vor folosi în favoarea lor pe președintele Donald Trump. Nu se va petrece așa ceva. În fața liderilor americani, oricare ar fi, contează inovațiile de care ești capabil, realizările competitive, ceea ce faci pentru comunitatea din care faci parte. Concetățenii noștri ar proceda înțelept dacă s-ar preocupa să rezolve cu forțele interne dificila situație în care România a fost adusă de către decidenții ei.

