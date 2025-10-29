”N-am închis ochii aproape deloc”. Fotbalistul rus care a înscris la trei zile după ce a scăpat de o tentativă de răpire

Andrei Mostovoi, jucător al echipei Zenit Sankt Petersburg, a fost victima unei tentative de răpire la 23 octombrie. Ajutat de un prieten, sportivul a reuşit să scape de răpitorii săi. Trei zile mai târziu, a jucat pentru Zenit şi a marcat împotriva echipei Dinamo Moscova, relatează RMC Sport.

Andreï Mostovoï nu s-a „panicat” pentru a ieşi dintr-o situaţie delicată. La 23 octombrie, jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost victima unei tentative de răpire la Sankt Petersburg. Ajutat de prietenul său, jucătorul de hochei Alexander Grakun, rusul a reuşit să scape după ce „a opus o rezistenţă acerbă agresorilor săi”, potrivit tribunalului local. Patru acuzaţi au pledat vinovaţi.

La două zile după eşecul lor, agresorii au reuşit să-l răpească pe ginerele deputatului Viatcheslav Makarov, împingându-l cu forţa în camioneta lor. Cu toate acestea, au fost arestaţi de poliţie în momentul în care s-au prezentat la domiciliul victimei, care le promisese că partenera sa le putea da o sumă frumuşică în schimbul eliberării sale.

Toţi în vârstă de 20 de ani şi studenţi la Academia Maritimă din Sankt Petersburg, răpitorii au fost acuzaţi în acest dublu caz de tentativă de răpire în bandă organizată, cu folosirea violenţei care pune în pericol viaţa sau integritatea fizică.

Andreï Mostovoï a aşteptat o noapte înainte de a vorbi despre incident. „Desigur, am fost şocat că aşa ceva se poate întâmpla în zilele noastre”, a declarat jucătorul. „După incident, prietenul meu şi cu mine am păstrat legătura toată noaptea. Mi-a fost greu să adorm, practic nu am închis ochii. Dar nu am vorbit cu nimeni despre asta. Am decis să aştept puţin. Familia mea nu ştia nimic. Abia a doua zi dimineaţă am contactat serviciul de securitate al clubului, şi atunci a început totul.”

Duminica trecută, la trei zile după tentativa eşuată de răpire, Andreï Mostovoi a jucat pentru Zenit Sankt Petersburg. El a marcat chiar pentru echipa sa împotriva formaţiei Dinamo Moscova (scor 2-1), în campionat. Abia a doua zi, cazul a devenit public. „Am primit mult sprijin din partea jucătorilor şi a publicului în general”, a mărturisit jucătorul.

