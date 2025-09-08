AUR solicită retragerea ambasadorului României la Washington. "Nu are acces nici măcar la niveluri minime ale administrației americane"

AUR cere retragerea urgentă a ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, pe motiv că acesta „nu are acces nici măcar la șoferii oficialilor americani” și transmite informații eronate despre relația bilaterală cu SUA.

Potrivit comunicatului partidului, „Autoritățile statului român compensează lipsa de substanță cu retorică, fie că este vorba despre politica internă, fie că este vorba despre politica externă. În același stil, ambasadorul României la Washington, domnul Andrei Muraru, a ieșit public sâmbătă, 6 septembrie, la o televiziune privată, pentru a polemiza cu „suveraniștii”, adică cu Partidul AUR, și pentru a explica relația bilaterală SUA–România.”

AUR califică declarațiile ambasadorului drept „șocante” și acuză diplomația românească că a ajuns la un „nivel deplorabil”.

"Domnul Muraru a afirmat că nu există animozități în relația bilaterală, că nu există probleme sau puncte de divergență și că AUR, prin criticile sale, ar fi în eroare. O asemenea afirmație este o sfidare a bunului-simț. Este suficient să asculți declarațiile oficialilor americani care, de fiecare dată când vine vorba despre România, sancționează dur postura țării noastre în domenii precum alegeri libere și corecte sau libertatea de exprimare. Și-au schimbat cumva declarațiile oficialii americani? Evident, nu. Și dacă o vor face, vom afla de la ei, nu de la cineva care stă izolat la Washington într-o reședință somptuoasă plătită din bani publici, dar care nu are acces nici măcar la șoferul domnului J.D. Vance, vicepreședintele american, sau la șoferul doamnei Tulsi Gabbard – ambii oficiali care au exprimat de nenumărate ori poziția foarte clară a Washingtonului în legătură cu România: un stat în care alegerile nu au fost corecte și în care s-au comis grave încălcări, contrar principiului fundamental al administrației Trump, conform căruia liderii trebuie să fie selectați democratic, iar statele trebuie conduse de politicieni aleși, nu de birocrați numiți prin mijloace obscure. Atât timp cât domnul Muraru nu are acces nici măcar la niveluri minime ale administrației americane, ideea că el poate afirma astăzi că nu există probleme în relația bilaterală reprezintă dovada pierderii contactului cu realitatea politică de peste ocean", transmite AUR, printr-un comunicat de presă.

Tratament diferit pentru Polonia și România

În plus, AUR susține că Muraru „afirmă că tratamentul acordat României și Poloniei de către administrația Trump ar fi identic,” ceea ce partidul consideră fals, subliniind primirea călduroasă de care s-a bucurat președintele Poloniei, Karol Nawrotky, în SUA, în contrast cu situația României.

"Este o afirmație contrazisă inclusiv de bunul-simț. Vizita președintelui nou ales al Poloniei, Karol Nawrotky, în Statele Unite a fost prezentată la superlativ în toată presa mondială. Întreaga lume a văzut primirea călduroasă oferită de președintele Donald Trump liderului polonez. S-a vorbit despre menținerea trupelor americane în Polonia, s-a subliniat importanța strategică a relației bilaterale, iar președintele Trump a menționat explicit dorința de a spori „garanțiile de securitate” pentru Polonia. Unde sunt toate acestea în cazul României? Evident, nu există și nici nu vor exista atât timp cât suspiciunile administrației americane față de România persistă. Domnul Muraru este una dintre cauzele acestor suspiciuni", arată AUR.

Partidul acuză și implicarea politică a ambasadorului în trecut, menționând că „domnul Muraru a fost ambasadorul care, încălcând toate cutumele diplomatice, l-a susținut explicit, în campania electorală, pe Joe Biden. S-a fotografiat cu acesta, a publicat imagini, a făcut declarații de susținere și, indirect, de contestare a candidatului Donald Trump – un lucru inadmisibil pentru un ambasador.”

În concluzie, AUR afirmă că „ambasadorul Muraru trebuie rechemat de urgență” și că menținerea sa „transmite mesajul, România nu a greșit cu nimic’, iar oficialii americani mint.” Partidul subliniază că tentativele diplomatului de a reconstrui relația cu „lumea lui Trump” sunt sortite eșecului, iar „pe banii contribuabililor români, domnia sa face de râs România în Statele Unite ale Americii.”

