Andrei Pavel, despre cazul de dopaj al Simonei Halep: “M-am uitat pe discursul ei, e şocant”

Fostul tenismen Andrei Pavel a declarat, vineri, pentru AS.ro, că speră ca Simona Halep să fie puternică şi să treacă peste situaţia dificilă în care se află acum, după ce a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă.

“M-am uitat pe discursul ei, e şocant, totul este foarte şocant, m-am uitat pe ce a scris ea, am căutat şi de substanţa aia de care nu am auzit niciodată. Produce globule roşii, nu ştiu ce să spun. Nu m-am gândit niciodată că o să fie testată pozitiv, că o să ia substanţe. Am lucrat cu ea, o cunosc. Trece printr-o perioadă foarte grea şi chestia asta nu e ceva pozitiv.

Sper să fie puternică să treacă peste asta. Niciodată nu m-am gândit că este un sportiv sau o persoană care să folosească asemenea lucruri şi doresc să nu fie o pată neagră pe cariera ei. Sper să iasă cu capul sus din chestia ăsta, şi din divorţ. E greu să faci un comentariu la toată chestia asta” a spus Andrei Pavel.

Halep a fost depistată pozitiv în urma unui control făcut la US Open, competiţie la care a fost eliminată în primul tur. Românca a fost suspendată provizoriu.

