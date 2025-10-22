Reacția lui Artan după ce a fost acuzat că a hărțuit o fată de 18 ani: „Am pupat-o că o vedeam mai îngândurată”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:35
Artanu\' acuzat de hărțuirea unei fete de 18 ani FOTO Facebook/Partizan

Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, fost solist și fondator al trupei Timpuri Noi, a confirmat faptul că a hărțuit o fată de 18 ani la un eveniment în Capitală. Artistul, în vârsta de 64 de ani, a declarat că a sărutat-o pe fată, fără consimțământul ei, pentru că i se părea că este „mai îngândurată”.

Într-o postare publicată marți seară pe Facebook, care s-a viralizat, mama unei fete a povestit cum fiica sa a fost hărțuită de artist, în clubul nJoy din București.

Contactat de HotNews, artistul Adrian Pleșca a recunoscut că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, motivând că „că o vedeam mai așa, mai îngândurată”.

„Fata cea tânără și drăguță pe care am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată… Avea emoții. Era o întâlnire de poezie și de muzică. Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”, a declarat artistul.

Întrebat dacă o cunoștea pe fata respectivă și dacă aceasta i-a dat voie să o sărute, artistul a răspuns: „Nu o cunoșteam pe fată. Mi-am dat seama că nu (n.red.: a avut consimțământ) și atunci am renunțat. Dacă nu vă convine ceva, eu cu tot ce am putut să vă ajut, v-am ajutat”, a mai spus acesta.

Până la momentul publicării articolului, nu există o plângere penală depusă pe numele lui Adrian Pleșca și nici informații că a fost apelat numărul de urgență 112 în seara evenimentului, a transmis Poliția Capitalei, într-un răspuns pentru HotNews.

Ce povestește mama fetei

O femeie a postat pe pagina de Facebook o întâmplare a cărei victimă a fost fiica ei de 18 ani, care ar fi fost hărțuită de artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), în cadrul unui eveniment organizat pe 20 octombrie, la nJoy Garden & Club din București.

Potrivit mamei tinerei, Adrian Pleșca, în vârstă de 64 de ani, ar fi urmărit-o insistent pe adolescentă, iar la un moment dat ar fi venit la masa ei unde ar fi încercat să o sărute cu forța.

„După ce fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”, scrie femeia.

Aceasta povestește că fata l-a avertizat pe artist că va suna la poliție dacă nu se retrage, iar reacția acestuia ar fi fost ironică. Incidentul a fost parțial filmat.

Mama tinerei susține că a discutat cu organizatorul serii de open mic, care i-ar fi spus că artistul ar fi avut și alte comportamente similare.

