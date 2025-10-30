Care este singurul politician de după 1989 care nu vorbeşte despre el, în opinia lui Andrei Pleşu. Pe cine vede la polul opus. "Lucrează harnic la propriul portret"

Autor: Adrian Zia
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 23:28
Andrei Pleșu FOTO Hepta

Scriitorul Andrei Pleşu afirmă că Ilie Bolojan este primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de seducţie a „poporului”, iar la polul opus se află Sorin Grindeanu, despre care afirmă că ”lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială „tactică””.

”E aproape singurul politician de azi care vorbeşte – cu stabilă competenţă, fără tumbe electorale, fără retorică de partid, fără divagaţii şmechere – despre problema în dezbatere. Vorbeşte „normal” (adică fără penumbre, divagaţii şi afectări), ştie ce spune, comunică şi explică profesionist tot ce i se cere”, scrie Pleşu în Dilema, într-un Post Scriptum la un articol intitulat ”Interviul de televiziune”.

După vizionarea unui interviu acordat de premierul Bolojan, concluzia sa este că acesta ”e primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de acomodare sau de seducţie a „poporului”, nu vrea nimic pentru el însuşi”.

”Caz rarisim, în contrast cu majoritatea colegilor săi”, notează Andrei Pleşu.

În acest contexct, el face o paralelă cu liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu.

”La polul opus, ca să dau un exemplu la îndemînă, îl văd pe Sorin Grindeanu, cu un veşnic surîs de „băiat bun“, cînd balerin, cînd spadasin, sigur de sine până la somnolenţă. Lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială „tactică””, scrie Andrei Pleşu.

”Şi e doar unul din personajele „albumului” politic pe care, vrem, nu vrem, îl răsfoim zilnic...”, conchide scriitorul.

Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Un nou scandal se prefigurează în Coaliție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru,...
Bolojan arată cu degetul spre miniștri din Cabinet după ce directorii de la două companii de stat și-au dublat salariile, deși e austeritate. "Total anormal"
Bolojan arată cu degetul spre miniștri din Cabinet după ce directorii de la două companii de stat și-au dublat salariile, deși e austeritate. "Total anormal"
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 octombrie, că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la...
