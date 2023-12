Unul dintre eroii care au dus România la Euro 2024: ”N-am luat în calcul să joc pentru Spania”

Fundaşul dreapta Andrei Raţiu, care evoluează pentru Rayo Vallecano, a declarat, într-un interviu pentru FRFTV, că mereu şi-a dorit să joace pentru România, deşi locuieşte în Spania de la 6 ani. “Pentru mine e foarte emoţionant momentul de la imn“, a mai spus Raţiu.

“Am spus înainte de meciurile cu Israel şi Elveţia că visul meu este să îmi văd părinţii în tribune la un turneu final şi că asta se va întâmpla vara viitoare. Uite că aşa va fi”, a spus Raţiu.

El a vorbit şi despre grupa de la EURO: “E o grupă foarte grea, niciun meci nu va fi uşor. Trebuie să fim concentraţi de la primul meci. Probabil că în grupă va ajunge şi Ucraina”.

Andrei a explicat şi cum de vorbeşte limba română, deşi a fost crescut în Spania: “Prima amintire cu mingea de fotbal este la Unirea, în satul bunicilor, aveam 4-5 ani şi mă jucam cu bunicul meu. Cred că datorită lui am ajuns să joc fotbal, ne uitam la meciuri împreună, la televizor. La 6 ani am venit în Spania. Cu părinţii am vorbit mereu în limba română, asta m-a ajutat să nu uit limba. Niciodată nu am luat în calcul să joc pentru Spania, mereu m-am gândit la România. Pentru mine e foarte emoţionant momentul de la imn. Mai ales când jucăm acasă. Mi se face pielea de găină, mă gândesc la multe lucruri şi, sincer, îmi vine să şi plâng”.

La Euro-2024, România va evolua în grupa E, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B

În semifinalele play-off-ului B joacă Bosnia şi Herţegovina – Ucraina şi Israel – Islanda.

Ads