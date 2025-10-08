Continuă telenovela ”Rațiu la FC Barcelona!” Fotbalistul român e marele favorit

Internaționalul român Andrei Rațiu (27 de ani) de la Rayo Vallecano se află de mult timp pe lista de transferuri a celor de la FC Barcelona, iar presa spaniolă a reluat subiectul.

Astfel, Rațiu, evaluat la 25 de milioane de euro, ar putea ajunge în cele din urmă la FC Barcelona în perioada de transferuri din iarnă.

Jurnaliștii iberici susțin că antrenorul Hansi Flick a cerut de urgență un fundaș dreapta, iar oficialii Barcelonei i-au propus trei variante: Vanderson (AS Monaco), Josip Stanisic (Bayern Munchen) și Andrei Rațiu (Rayo Vallecano).

Favoritul lui Flick este românul Rațiu, iar discuțiile dintre Barcelona și Rayo ar putea începe în perioada următoare.

Fotbalistul român Andrei Rațiu a fost inclus în echipa sezonului trecut din La Liga, campionatul spaniol. Andrei Rațiu a fost desemnat cel mai bun fundaș dreapta din campionatul spaniol în sezonul 2024-2025. Cu două goluri și trei pase decisive pentru Rayo Vallecano, românul a impresionat prin viteza sa și a obținut voturile fanilor.

