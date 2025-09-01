Andrei Rațiu contra Lamine Yamal. Cum s-a descurcat echipa românului în meciul cu FC Barcelona

Autor: Teodor Serban
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 09:27
Andrei Rațiu FOTO Instagram Andrei Ratiu

Echipa spaniolă Rayo Vallecano, pentru care românul Andrei Raţiu a fost integralist, a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia spaniolă FC Barcelona.

Lamine Yamal a deschis scorul pentru catalani, în meciul care a contat pentru etapa a treia din La Liga. Yamal a înscris din penalti, în minutul 40, şi elevii lui Hansi Flick au intrat la pauză cu avantaj minim.

Antrenorul gazdelor, Inigo Perez a avut un moment de inspiraţie maximă şi în minutul 62 l-a aruncat în luptă pe Fran Perez.

Tânărul de 22 de ani a marcat golul egalizator al madrilenilor, în minutul 67 şi Rayo Vallecano – FC Barcelona a fost 1-1, prima semieşec al catalanilor după două victorii în primele două etape.

#Andrei Ratiu, #lamine yamal, #fc barcelona, #echipa, #roman , #stiri fotbal
