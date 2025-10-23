Andrei Rațiu, decisiv. Golul marcat de internaționalul român în Europa VIDEO

Internaționalul român Andrei Raţiu a înscris pentru Rayo, în egalul cu Hacken, 2-2, în etapa a doua din Conference League.

În Suedia, Rayo Vallecano a deschis scorul prin Alvaro Garcia, în minutul 15. Lindberg a egalat pentru gazde, în minutul 41, apoi Brusberg a adus pe Hacken în avantaj, în minutul 55.

Andrei Raţiu a fost introdus pe teren în minutul 81, în locul lui Gumbau, a luat un galben, în minutul 90+6, dar a marcat golul egalizator în minutul 90+13, din penalty. Astfel, Hacken şi Rayo Vallecano au încheiat la egalitate, 2-2.

🚨🇪🇺 | GOAL: ANDREI RATIU HAS EQUALIZED FOR RAYO VALLECANO WITH A PENALTY IN THE 102ND MINUTE! WOW! Hacken 2-2 Rayo Vallecano. pic.twitter.com/lxNGGsiOG6 — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 23, 2025

Ads